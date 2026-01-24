Hallan a dos personas sin vida en el sector poniente

La mujer tenía aproximadamente 75 años de edad mientras que el hombre era de 69 años

NUEVO LAREDO, TAM .- Dos personas fueron localizadas sin vida en hechos distintos ocurridos en domicilios de Nuevo Laredo, lo que movilizó a agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a cuerpos de auxilio en diferentes sectores de la ciudad.

El primer reporte se registró en una vecindad ubicada sobre la avenida Eva Sámano, cruce con Calzada de los Héroes, luego de que se alertara que una mujer de la tercera edad no había sido vista desde hacía varios días.

Al acudir al lugar, las autoridades localizaron en un cuarto situado al fondo de un pasillo el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 75 años de edad, en posición decúbito dorsal, sin que se apreciaran huellas visibles de violencia.

Vecinos informaron que la mujer rentaba en la parte trasera de un negocio y que, al no responder a llamados y percatarse de que la televisión permanecía encendida, se forzó la entrada y se dio aviso al número de emergencias.

Entre las pertenencias localizadas se encontraron documentos de identificación de origen extranjero, los cuales coincidían con las características físicas de la persona fallecida, quedando dicha información integrada a la carpeta correspondiente.

En un segundo hecho, autoridades atendieron el reporte de una persona fallecida en un domicilio de la colonia La Fe, donde un hombre se habría desvanecido de manera repentina en el interior de su vivienda.

En este lugar fue localizado un masculino de aproximadamente 69 años de edad, sin signos visibles de violencia, cuyo fallecimiento fue confirmado por paramédicos, quedando ambos casos a disposición del Ministerio Público para determinar las causas oficiales de muerte.