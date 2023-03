Hallan 5to cuerpo tras explosión de chocolatera en EEUU

WEST READING, Pennsylvania, EE.UU.— Un quinto cuerpo ha sido recuperado del lugar donde se produjo una fuerte explosión en una fábrica de chocolate en una pequeña localidad del este de Pensilvania. Otras dos personas seguían sin ser localizadas el domingo.

La alcaldesa de West Reading, Samantha Kaag, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que el quinto cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana por los socorristas y confirmado muerto por la oficina del forense del condado de Berks. El forense no pudo confirmar la identidad de esa persona, dijo Kaag.

El jefe de policía de West Reading, Wayne Holben, había confirmado previamente el hallazgo de un cuarto cadáver bajo los escombros de la fábrica de R.M. Palmer Co. en West Reading, unos 100 kilómetros (60 millas) al noroeste de Filadelfia.

Holben pidió a la población que siga rezando y prometió que los socorristas y agentes “no descansarán hasta determinar el paradero de cada persona afectada por esta tragedia”, provocada por la explosión del viernes a las 5 de la tarde.

Los rescatistas han estado usando equipo de imágenes térmicas y perros para tratar de hallar a posibles sobrevivientes de la explosión que destruyó un edificio y dañó otro. Las cuadrillas estaban retirando los escombros con equipo pesado, dijo Holben.

El jefe de bomberos Chad Meyer dijo el sábado por la noche que la posibilidad de hallar sobrevivientes “decrecía rápidamente” debido a la fuerza de la explosión y el tiempo transcurrido.

Kaag indicó que las autoridades “esperan tener algunas respuestas y conseguir algunos rescates para reconfortar a la gente y darle consuelo”.

Los funcionarios dijeron que desconocían el estado de una mujer extraída con vida de los escombros el sábado por la mañana. Kaag agregó que aparentemente estaba en el segundo piso y la hallaron en “circunstancias esperanzadoras”. Un perro la halló y los rescatistas la extrajeron.

Las autoridades dijeron que no tenían actualizaciones sobre el estado de quienes fueron hospitalizados. El hospital de Reading dijo que recibió a 10 heridos y trasladó a dos a otras instalaciones. Otros dos se encontraban en estado bueno y regular, respectivamente, y el resto recibió el alta.

Los bomberos estatales y locales siguen estudiando la escena para tratar de determinar la causa de la explosión.