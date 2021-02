Habrá más apagones en 12 estados

CIUDAD DE MÉXICO.-El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que durante este martes se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas en 12 entidades del Pais.

Los estados son Aguascalientes, Colima, Edomex, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El Cenace argumentó que los cortes se deden “ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país”.

Asimismo, instó a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante esta afectación del suministro eléctrico.

Entre ellas, destacó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, así como disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

“Los cortes de carga rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional. Seguimos informando”, expresó en Twitter.

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las 7:00 horas, se ha restablecido el 82 por ciento del servicio eléctrico de la población afectada por el apagón presentado desde la madrugada de ayer.

Aún faltan un millón 62 mil usuarios en recuperar el suministro de energía.