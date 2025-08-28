El Dólar
¡Habrá, este viernes, programa Presidencia Cerquita de Ti!

Se darán descuentos y convenios en servicios municipales en la colonia Francisco Villa

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Este viernes 29 de agosto, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevará a cabo una nueva edición del programa Presidencia Cerquita de Ti, acercando a las familias de la colonia Francisco Villa la oportunidad de obtener convenios y descuentos en el pago de servicios municipales, así como otros trámites de manera directa y sencilla.

 

La jornada se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el parque ubicado en calle Iglesias Calderón, entre Doroteo Arango y Huasteco, donde se instalarán módulos de atención ciudadana para apoyar a los vecinos en la regularización de pagos, asesoría legal, reportes y denuncias.

 

Entre los beneficios más destacados se encuentran convenios de pago y descuentos en servicios municipales, asesoría y trámites en ventanilla única, audiencia ciudadana con dependencias municipales, servicios del DIF como credenciales para personas con discapacidad, trabajo social y área jurídica

 

Además, se ofrecerán de manera gratuita Consultas médicas generales y especializadas a través de las Brigadas de Salud, así como cortes de cabello; registro y entrega de apoyo alimentario, información sobre talleres culturales, actividades deportivas y programas sociales

 

Con este esfuerzo, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de facilitar el acceso a trámites y servicios para las familias de Nuevo Laredo, apoyando su economía y bienestar con acciones que realmente marcan la diferencia en cada colonia.

