Habrá duelazos en la Champions League

ESTAMBUL.- El sorteo para los grupos de la Champions League 2021-2022 dejó grandes enfrentamientos, así como reencuentros.

Para comenzar habría choque entre mexicanos. El Atlético de Madrid con Héctor Herrera quedó en el Grupo B junto al Porto de Jesús “Tecatito” Corona, aunque éste podría salir de los Dragones y se rumora que rumbo al Milán, curiosamente, el equipo italiano está en el sector junto al Liverpool.

El Ajax, con Edson Álvarez, quedó en el C junto al Sporting de Portugal, Borussia Dortmund y Besiktas.

El Barcelona tendrá que medirse en el Grupo E con uno de sus grandes cocos, el Bayern Múnich, que hace un par de temporadas lo humilló con un 8-2.

Mientras que Lionel Messi, ahora con el París Saint Germain, chocará con su ex DT Pep Guardiola, hoy con el subcampeón del torneo Manchester City, en el Sector A. También sería un nuevo duelo entre el argentino y Cristiano Ronaldo si se completa el fichaje del portugués con los Sky Blues. Leipzig y Brujas también son sus rivales.

Además, habrá nuevo duelo entre el Villarreal y el Manchester United, los finalistas de la pasada Europa League que ganaron los españoles en penales, en el F. Atalanta y Young Boys completan el grupo.

El más ganador, el Real Madrid, tendrá como gran rival de sector al campeón de Italia, el Inter de Milán. El Shakhtar y Sheriff Tiraspol parecen las Cenicientas del grupo.

El Campeón defensor, el Chelsea, quedó junto a la Juventus (tal vez ya sin Cristiano Ronaldo), el Zenit y Malmo completan este cuarteto de equipos.

El calendario y orden de los partidos se revelará el sábado.

Los Grupos

A

Manchester City

París Saint Germain

Leipzig

Brujas

B

Atlético de Madrid

Liverpool

Porto

Milán

C

Sporting de Portugal

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

D

Inter de Milán

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

E

Bayern Múnich

Barcelona

Benfica

Dínamo de Kiev

F

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G

Lille

Sevilla

Salzburgo

Wolfsburgo

H

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmo

