‘Habrá 1.5 millones de desempleados’

CD. DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador debe de dejar de actuar como siempre lo ha hecho y tener un mayor sentido común para enfrentar estos acontecimientos que no tienen precedente, dijo el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En México, las decisiones del gobierno amenazan con “agravar el golpe y la incertidumbre ocasionada por la pandemia” del Covid-19, por ejemplo se espera la pérdida de entre un millón y un millón y medio de empleos formales.

Mientras la mayoría de los países de Latinoamérica otorgan incentivos a sus economías para lograr una pronta recuperación, en México el gobierno federal se mantiene en la inacción, así que la falta de medidas públicas se traducirá en mejoras o pérdidas de la calidad de vida para la población.

No se trata de resolver el dilema de si saldremos o no de esta crisis, porque seguramente lo haremos, el punto crítico es como salir menos lastimados y más fortalecidos. “Los hechos demuestran que estamos viviendo acontecimientos sin precedentes, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe permitirse actuar como siempre lo ha hecho. Al margen del sentido común y de la estrategia global”, comentó.

En su mensaje semanal, la Organización de las Naciones Unidas aseguró que estamos ante la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial.

Por ello la mayor parte de los países dirigen medidas para proteger el empleo e ingreso de sus familias, entre otras medidas que no solo implican recursos, dijo el líder del sindicato patronal.

“Ni siquiera medidas como el diálogo que proponen organismos internacionales, entre el gobierno, trabajadores y el sector empresarial, ha querido aplicar el Gobierno de México. Hasta ahora no hay espacio para un diálogo que se transforme en acuerdos y acciones en benefi cio de todas y de todos”, advirtió.