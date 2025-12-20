Haaland continúa prolífico ante el gol y marca dos en victoria 3-0 del City ante West Ham

El colero Wolverhampton sigue sin ganar y con solo dos puntos después de perder en casa 2-0 ante el Brentford

Erling Haaland del Manchester City celebra con su compañero Josko Gvardiol trasanotar el tercer gol de su equipo en el encuentro ante el West Ham en la Liga Premier el sábado 20 de diciembre del 2025. (AP Foto/Dave Thompson)

Erling Haaland sigue a ritmo de más de un gol por partido para el Manchester City en la Liga Premier.

Su más reciente víctima fue el West Ham el sábado.

El delantero noruego anotó en cada mitad para llegar a 19 goles en 17 partidos en esta campaña y también asistió en el gol de Tijjani Reijnders en la victoria 3 -0 en el Estadio Etihad.

La victoria llevó al City al primer lugar, un punto por delante del Arsenal antes de que el líder enfrente más tarde al Everton.

Haaland tiene 38 goles en 28 partidos para club y país en lo que se perfila como la temporada más prolífica de su carrera. Si las lesiones lo permiten, la temporada terminará con su participación en su primer Mundial con Noruega.

Con su doblete llegó 104 anotaciones en la Liga Premier, una más que Cristiano Ronaldo y con 122 partidos menos.

Haaland anotó en el segundo intento desde el centro de Phil Foden para darle al City una ventaja en el quinto minuto y aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 en el 69. Entre tanto, Haaland deslizó un pase corto a Reijnders, quien controló y disparó al techo de la red en el 38.

La semana de Woltemade

Qué diferencia hizo una semana para Nick Woltemade.

El fin de semana pasado, anotó un autogol que condenó al Newcastle a una derrota en el derbi contra su feroz rival Sunderland. Seis días después, anotó dos veces en los primeros 20 minutos para que su equipo ampliara rápidamente su ventaja sobre el Chelsea.

Pero el Chelsea se recuperó para empatar 2-2 con el gol de João Pedro gracias a una rara asistencia del portero.

Robert Sánchez lanzó un despeje largo hacia Pedro, quien cabeceó el balón hacia adelante y terminó recogiéndolo él mismo después de que Fabian Schar resbalara. Pedro remató por debajo del portero de Newcastle, Aaron Ramsdale, para asegurarle al Chelsea un punto a los 66 minutos.

“Quería dar una buena actuación hoy y creo que lo hice”, dijo Woltemade . “Solo quiero agradecer a los aficionados por seguir apoyándome”.

Reece James inició la remontada de Chelsea al curvar un tiro libre que entró tras golpear el poste después del descanso.

Chelsea se mantiene en el cuarto lugar con una sola victoria en sus últimos cinco partidos en la liga. Newcastle, uno de los representantes de Inglaterra en la Liga de Campeones esta temporada, está languideciendo en la mitad de la tabla después de una victoria en sus últimos cuatro partidos, y esa fue contra el penúltimo Burnley.

Aún sin ganar

La última derrota significó que los Wolves igualaron el récord del Sheffield United de la temporada 2020-21 de 17 partidos sin ganar desde el inicio de una temporada de la LigaPremier.

Keane Lewis-Potter anotó ambos goles del Brentford en la segunda mitad.

El valor de Semenyo

El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, es supuestamente un objetivo de algunos de los equipos más grandes de Inglaterra, incluidos el Man City y el Manchester United.

El sábado subrayó su valor al anotar el gol de su equipo en un empate 1-1 con el Burnley que puso fin a su racha de siete derrotas en su difícil regreso a la máxima categoría. Armando Broja consiguió el empate del Burnley al 90.

El Sunderland lo está haciendo mucho mejor desde su ascenso. Un empate 0-0 en Brighton colocó al equipo del noreste en el quinto lugar.

Partidos restantes

Hay tres partidos más por jugar el sábado: Tottenham vs. Liverpool, seguido de Everton vs. Arsenal y Leeds vs. Crystal Palace.