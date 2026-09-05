Haaland anota y Man City mantiene su inicio perfecto de temporada

El delantero del Manchester City, Erling Haaland (derecha), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Manchester City y el Coventry City en Manchester, Inglaterra, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)

El delantero del Manchester City, Erling Haaland (derecha), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Manchester City y el Coventry City en Manchester, Inglaterra, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Erling Haaland anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City venció el sábado por 1 -0 a Coventry para mantenerse en la cima de la Liga Premier.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0 -0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantiene invicto bajo el nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate tardío de Jacob Ramsey en un empate 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces contra Fulham para finalmente ganar 3-2 en Craven Cottage para sus primeros puntos de la campaña, mientras que Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1 -1.