El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.20
EN VIVO

Haaland anota y Man City mantiene su inicio perfecto de temporada

En la Liga Premier

El delantero del Manchester City, Erling Haaland (derecha), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Manchester City y el Coventry City en Manchester, Inglaterra, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)
AP

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Erling Haaland anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City venció el sábado por 1 -0 a Coventry para mantenerse en la cima de la Liga Premier.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0 -0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantiene invicto bajo el nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate tardío de Jacob Ramsey en un empate 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces contra Fulham para finalmente ganar 3-2 en Craven Cottage para sus primeros puntos de la campaña, mientras que Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1 -1.

Pierre Gasly sorprende otra vez en Monza con su primera pole position
Pionera del boxeo femenino Katie Taylor peleará en Croke Park

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.