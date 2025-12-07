Guehi lleva al Crystal Palace al cuarto lugar en la Liga Premier con un gol tardío

Un cabezazo de Guehi en el minuto 87 consolidó la segunda victoria consecutiva del Palace en la Premier

Chrisantus Uche del Crystal Palace celebra la victoria ante el Fulham en la Liga Premier el sábado 7 de diciembre del 2025. (John Walton/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Crystal Palace subió al cuarto lugar en la Liga Premier con un tardío gol del defensa Marc para la victoria el domingo 2-1 en Fulham.

Guehi cabeceó el gol de la victoria tras un tiro de esquina a los 87 minutos y con lo que el Palace quedó colocado en los puestos de la Liga de Campeones. Palace superó a Everton y Chelsea y está a cuatro puntos del tercer lugar, Aston Villa.

Los visitantes abrieron el marcador con un gol de Eddie Nketiah tras 20 minutos antes de que Harry Wilson empatara para Fulham al 38.

Fue la segunda victoria consecutiva en la liga para Palace y la segunda derrota consecutiva para Fulham, que se mantuvo en el 15mo puesto.

Al Fulham le anularon un gol en el complemento tras revisar el video.

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió el sábado después de que Aston Villa sorprendiera al Arsenal al anotar en el tiempo de descuento para ganar 2-1 y reduciendo la ventaja de los Gunners a solo dos puntos después de que el Manchester City venciera 3-0 al Sunderland.

El Liverpool tropezó nuevamente en la defensa de su título y dejó escapar puntos ante Leeds.