“Guardians of the Galaxy” triunfa en la taquilla en EEUU

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios, Pom Klementieff como Mantis, de izquierda a derecha, Groot (con la voz de Vin Diesel), Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, Dave Bautista como Drax y Karen Gillan como Nebula en una escena de "Guardians of the Galaxy Vol. 3". (Marvel-Disney vía AP)

Estados Unidos. -“Guardians of the Galaxy Vol. 3” fue la película más taquillera este fin de semana en Estados Unidos, al recaudar 114 millones de dólares, según estimados difundidos el domingo.

La cinta, dirigida por James Gunn, se exhibió en 4.450 cines.

A nivel internacional, donde la película se estrenó en 51 territorios sin contar China, “Guardians of the Galaxy” ganó 168 millones de dólares, con lo que queda con un debut global de 282 millones de dólares.

En Estados Unidos, es una cifra impresionante, pero un poco menos de lo que se espera de un estreno de Marvel. El año pasado en el mismo fin de semana, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” impulsado por el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, ganó 187,4 millones de dólares en sus primeros tres días. Y en noviembre, “Black Panther: Wakanda Forever” se estrenó con 181,3 millones de dólares.

Por su parte “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se estrenó con poco más de 106 millones de dólares para 474 millones a nivel mundial. “Shazam! Fury of the Gods” recaudó 133,4 millones.

“Guardians Vol. 3” sacó del primer lugar a “The Super Mario Bros. Movie”, que llevaba allí desde hace cuatro semanas.

El próximo estreno para una película de superhéroes es “The Flash”, que se estrenará el 16 de junio.

“Guardians Vol. 3” es estelarizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper y Vin Diesel. La crítica por lo general ha sido buena, pero ha sido más variada que en las versiones anteriores. Y es difícil compararla con estrenos hechos antes de la pandemia, como la de “Vol. 2” que ganó 146 millones de dólares en mayo de 2017.

“The Super Mario Bros. Movie” añadió otros 18,6 millones de dólares en su quinto fin de semana para ubicarse en segundo lugar, con lo cual su total doméstico es 518,1 millones. A nivel global, ahora ha superado los 1.100 millones de dólares.

En tercer lugar está “Evil Dead Rise” con 5,7 millones de dólares y en cuarto quedó “Are You There God? It’s Me, Margaret” con 3,4 millones.

La comedia romántica “Love Again” (de Priyanka Chopra Jonas, con Celine Dion y nuevas canciones) ganó 2,4 millones de dólares y quedó en quinto lugar al estrenarse en 2.703 cines.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Guardians of the Galaxy Vol. 3 – $114 millones. 2. “The Super Mario Bros. Movie – $18,6 millones. 3. “Evil Dead Rise – $5,7 millones. 4. “Are You There God? It’s Me, Margaret – $3,4 millones. 5. “Love Again – $2,4 millones. 6. “John Wick: Chapter 3 – $2,4 millones. 7. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – $1,5 millones. 8. “Air – $1,4 millones. 9. “Guy Ritchie’s The Covenant – $1,2 millones. 10. “Sisu – $1,1 millones. —- Lindsey Bahr en Twitter: www.twitter.com/ldbahr.