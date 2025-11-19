El Dólar
Guadalajara y Monterrey serán sedes del torneo de repechaje del Mundial 2026

El torneo comienza el 23 de marzo

Juninho Bacuna, de Curazao, al centro, lucha por el balón contra Ethan Pinnock, de Jamaica, a la izquierda, durante un juego de fútbol de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 en Kingston, Jamaica, el martes 18 de noviembre de 2025. (AP Photo/Collin Reid)
AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey albergarán el torneo de repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026, anunció el miércoles la FIFA.

El torneo comienza el 23 de marzo y consistirá en seis equipos de cinco confederaciones que lucharán por dos lugares en la Copa del Mundo del próximo verano, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

“Estos estadios icónicos son los escenarios perfectos para lo que promete ser un evento emocionante lleno de pasión, drama y emoción”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los estadios de Guadalajara y Monterrey también albergarán partidos de la Copa del Mundo.

Las seis naciones son Irak, Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia. El sorteo se llevará a cabo el jueves en Zúrich, y el calendario de partidos se anunciará posteriormente.

En la Copa del Mundo del próximo año, el estadio de Guadalajara albergará cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el estadio de Monterrey será sede de tres partidos de grupo y un partido de la ronda de 32.

El otro estadio en México para recibir la Copa del Mundo es el recién renovado estadio Azteca.

