Grupo Firme lanzará línea de ropa casual

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Firme ampliará sus dominios, pues además de dedicarse a la música tienen preparada una línea de ropa que, próximamente, será lanzada a la venta. Según cuenta Eduin Caz, encargado del diseño del logotipo de la marca y algunos otros detalles, las prendas que se comercializarán serán de estilo casual, pero también tienen pensando sorprender a sus fans con una prenda de vestir que podría estar autografiada por cada uno de los integrantes de la banda.

La agrupación de regional mexicano se encuentra en su momento cúspide y Eduin, Christian, Joaquín, Dylan, Fito y Óscar lo saben bien, pues están aprovechando los instantes de mayor fama de Grupo Firme para impulsar proyectos relativos a la música, uno de ellos es una línea de ropa que lanzarán en conjunto para que todas y todos sus fans vistan muy al estilo de los tijuanenses.

Esta es la noticia que Eduin Caz dio a conocer durante su participación en “Tirando Bola”, el programa de entrevistas de Franco Escamilla, pues si bien, él ya cuenta con una línea de ropa, la nueva línea que está por salir es un proyecto que trabaja en conjunto con Grupo Firme.

Y aunque el lanzamiento es una colaboración conjunta, Caz se está encargando de muchos de los detalles de la futura firma, debido a que, además de dedicarse a la música desde muy joven, se forjó en la carrera de Mercadotecnia, por lo que cuenta con las herramientas para emprender un negocio de tal magnitud y –según contó- hasta ya tiene pensado cuál será el logotipo de la marca, mismo que diseñó cuando iba en la universidad.

Durante la entrevista, Eduin dijo que fue con ayuda de Aeraldy, una amiga de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con quien creó el logotipo de la marca de ropa de Grupo Firme, la cual se basará en diseños casuales, aunque no por ellos, el cantante descartó que trabajen en una que otra pieza extravagante, como los atuendos que usan los integrantes de la agrupación cuando se presentan en vivo.

Pero no fue todo lo que detalló Eduin, pues dijo que entre sus planes, tienen pensando fabricar una chaqueta alusiva a la banda, la cual les gustaría autografiar, como parte de una prenda de edición especial, para que las y los fans del grupo puedan tener un recuerdo de los músicos.

Tal parece que, pese a que Eduin, no ejerció su carrera, ya está llevando en práctica los conocimientos que adquirió en la licenciatura, pues no sólo cuenta con su propia línea de ropa, sino que ha colaborado con Pavi Italy, una marca de ropa californiana, con la que lanzó una serie de camisas y playeras que oscilan entre los mil 500 a 4 mil pesos.

Fue también en su época universitaria –según contó- cuando cambió su nombre de nacimiento, Eduin Parra Cazares por Eduin Caz, pues había otro cantante cuyo nombre era Eduin Parra, por lo que una maestra de la licenciatura le sugirió que, además de adoptar otro nombre, este debía ser más corto, por lo que optó por reducir su apellido a “Caz”, inspirado por Espinoza Paz que era muy escuchado en esa época.