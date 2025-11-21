Greenwood anota repetidamente y lleva al Marsella a la cima de la Ligue 1

NIZA, Francia (AP) — El doblete de Mason Greenwood mantuvo su forma deslumbrante mientras el Marsella se impuso con facilidad por 5-1 sobre el Niza, lo que lo llevó el viernes a la cima de la Ligue 1.

Los goles de Greenwood fueron su séptimo y octavo en los últimos cinco partidos de liga y llevaron al club de la costa sur a 28 puntos, uno por delante del campeón Paris Saint-Germain, que juega contra Le Havre el sábado.

El veterano delantero Pierre-Emerick Aubameyang abrió el marcador a los 11 minutos, pero gran parte del crédito fue para el ganador de la Copa del Mundo con Francia, Benjamin Pavard.

El portero del Niza, Yehvann Diouf, desvió de un manotazo el cabezazo de Pavard por encima del travesaño para un córner, y el defensa fue el primero en llegar al tiro de esquina cerrado. Su esfuerzo iba hacia la portería, pero Aubameyang se lanzó para ayudar a que entrara.

Greenwood hizo el 2-0 cuando su disparo tomó una desviación decisiva que descolocó a Diouf 22 minutos después.

El gol extendió su reciente forma prolífica, pero fue seguido por un objeto lanzado desde la multitud y una pelea entre jugadores y banquillos que retrasó el reinicio por varios minutos.

Finalmente, los ánimos se calmaron, pero el Marsella no había perdido su fuego.

Greenwood anotó su segundo y el tercero del Marsella ocho minutos después del descanso cuando lanzó un disparo raso al rincón lejano de la red desde el borde del área grande.

Eso fue seguido por otro de Timothy Weah mientras los hombres de Roberto De Zerbi aumentaban la miseria para un equipo local insípido.

Mohammed-Ali Cho recuperó un gol para el Niza con un cabezazo a los 63 minutos, pero el destacado Aubameyang asistió al brasileño Igor Paixão para anotar el quinto para el Marsella a 16 minutos del final.

El Niza se mantuvo en el noveno lugar en la Ligue 1.