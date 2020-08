Gran inicio de Ortiz y Ancer en BMW Championship

ILINOIS.- La bandera mexicana apareció por partida doble en el Top 5 en el inicio del BMW Championship, segundo torneo de la postemporada en el PGA Tour.

Los tricolores Carlos Ortiz y Abraham Ancer tuvieron un prometedor inicio al ubicarse empatados en la cuarta posición tras la Primera Ronda del segundo certamen de los tres que componen los Playoffs de la FedEx Cup.

Ortiz no dejó pasar su oportunidad de hacerse notar toda vez que jugó por primera vez en su carrera junto a la gran estrella del golf, Tiger Woods y junto a Bubba Watson, otra figura del circuito y ganador en dos ocasiones del Masters de Augusta, por lo cual su trío fue incluido entre los grupos estelares del torneo.

Y el tapatío no desentó al firmar la mejor tarjeta del trío al finalizar al librar en par el retador campo del Olympia Fields Country Club.

Ortiz cerró con 70 golpes su primer recorrido para meterse en el Top 5 del certamen, mientras que Woods batalló un poco más para finalizar con score de 73 impactos (+3) instalado en el peldaño 35, en tanto que Watson se ubicó en el sitio 21 con ronda de 72 (+2).

Pero las buenas noticias no terminar ahí ya que el tamaulipeco Abraham Ancer tampoco se quiso quedar atrás y también cerró en el cuarto puesto.

Ancer libró de buena forma su ronda inaugural al firmar también tarjeta de 70 golpes (par de campo), con lo cual se mantiene a la caza del liderato, el cual corresponde al japonés Hideki Matsuyama, quien tiró 67 impactos (-3) para encabezar el tablero en solitario.

Great round with @TigerWoods and @bubbawatson! T4 after the opening round @BMWChamps pic.twitter.com/A1Thek8sFt

— Carlos Ortiz (@carlosortizGolf) August 27, 2020