Graban en video dramático rescate de perro de río helado en Vermont

BERLÍN.- Al ver a un perro luchando por mantenerse a flote en un río helado de Vermont, Chris MacRitchie no dudó.

Saltó a las frías aguas y avanzó hacia el perro, sacándolo suavemente a la orilla, donde su esposa lo cubrió con una sudadera. El dramático rescate, ocurrido el 10 de enero en Berlin, fue grabado en video por su hijo y se compartió ampliamente en las redes sociales.

El hijo de MacRitchie fue el primero en ver al perro cuando pasaban por el autoservicio de un Dunkin’ cercano. Cuando llegaron a la orilla del río Winooski, el padre de dos hijos sintió que no tenía otra opción que salvar al can.

“Fue uno de esos momentos que probablemente todos tienen en su vida en los que vas a tomar una decisión”, dijo MacRitchie. “Sentí que estaba obligado a intentar al menos rescatar a este perro del río, ya que tengo dos perros y esperaría que alguien hiciera eso por ellos si estuvieran en esa situación”.

El video muestra a MacRitchie —vestido con una camiseta, pantalones deportivos y botas— acercándose a la orilla mientras el perro lucha por salir. Él llama al perro, y se puede escuchar a su esposa animándolo a rescatarlo.

MacRitchie pisa con cuidado a través del hielo y entra en el río, jadeando audiblemente mientras avanza hacia el perro, que estaba al otro lado del afluente congelado. MacRitchie levanta al perro del agua y lo coloca sobre la orilla helada. Lo lleva hacia su esposa.

A Vermont man waded into an icy river on Friday to rescue a dog struggling to escape the frigid waters.

