Google Maps integra inteligencia artificial Gemini para ofrecer navegación más conversacional

La popular aplicación usará IA para guiar rutas, sugerir lugares y mejorar la precisión visual; las nuevas funciones llegarán pronto a dispositivos Android y Apple

En esta foto de archivo del 8 de agosto de 2018, un teléfono móvil muestra los viajes de un usuario usando Google Maps en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Google Maps se dirige a una nueva dirección con la inteligencia artificial como copiloto.

Impulsada por Gemini, la tecnología de inteligencia artificial de Google, la aplicación de navegación más popular del mundo se convertirá en un compañero más conversacional como parte de un rediseño anunciado el miércoles.

La experiencia manos libres está destinada a convertir Google Maps en algo más parecido a un pasajero perspicaz capaz de dirigir a un conductor a su destino mientras también proporciona recomendaciones cercanas sobre lugares para comer, comprar o hacer turismo, cuando se le pida consejo.

“No se requiere buscar a tientas, ahora solo puedes preguntar”, prometió Google en una publicación de blog sobre la renovación de la aplicación.

Se supone que las funciones de IA también permitirán que Google Maps sea más preciso al señalar puntos de referencia para indicar el lugar donde girar en lugar de depender de notificaciones de distancia.

Los chatbots de IA, como Gemini y ChatGPT de OpenAI, a veces inventan cosas, episodios conocidos como “alucinaciones” en el lenguaje tecnológico, pero Google promete que las salvaguardas integradas evitarán que Maps envíe a los conductores por el camino equivocado.

Toda la información de la que se nutre Gemini se extraerá de los aproximadamente 250 millones de lugares almacenados en la base de datos de reseñas de Google Maps acumuladas durante los últimos 20 años.

Las nuevas funciones de IA de Google Maps se implementarán en los dispositivos móviles de Apple y Android.

Eso le dará a Gemini una audiencia masiva para impresionar, o decepcionar, con su destreza en IA, dado que la aplicación de navegación es utilizada por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Además de hacerla aún más indispensable, Google espera que las funciones de IA se conviertan en una vitrina que ayude a darle a Gemini una ventaja competitiva frente a ChatGPT.

Impulsado por el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI a finales de 2022, Google ha implementado de manera constante más de su propia tecnología diseñada para asegurar que sus productos continúen evolucionando con la agitación desatada por la inteligencia artificial. Los cambios han incluido una revisión del omnipresente motor de búsqueda de Google que ha desestimado una lista de enlaces web relevantes en sus resultados y ha destacado cada vez más resúmenes de IA y respuestas conversacionales proporcionadas.