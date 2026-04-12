Golea Manchester City al Chelsea y presiona en la lucha por título

Equipo de Guardiola se acerca al liderato, mientras Tottenham agrava crisis en zona de descenso

Abdukodir Khusanov y Phil Foden del Manchester City se saludan en el encuentro ante el Chelsea en la Liga Premier el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Ian Walton)

Abdukodir Khusanov y Phil Foden del Manchester City se saludan en el encuentro ante el Chelsea en la Liga Premier el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Ian Walton)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Manchester City lanzó una enorme declaración de intenciones en la carrera por el título de la Liga Premier con una victoria el domingo 3-0 ante el Chelsea.

El equipo de Pep Guardiola se colocó a seis puntos del líder Arsenal antes de su enfrentamiento el próximo fin de semana que podría ser clave en la pelea por el título. El City también tiene un partido pendiente.

Nico O’Reilly, Marc Guehi y Jeremy Doku anotaron en una fulminante actuación en la segunda mitad en Stamford Bridge, y el City aprovechó al máximo la sorpresiva derrota del Arsenal ante Bournemouth el sábado.

El Tottenham recibió otro golpe el domingo en su intento de permanecer en la Liga Premier con la derrota 1-0 ante Sunderland que dejó al club londinense anclado en la zona de descenso.

En el primer partido del entrenador Roberto De Zerbi al mando, los Spur sufrieron su 16ma derrota en la liga doméstica de la temporada. Su racha de 14 partidos sin ganar en la liga se remonta al primero de enero.

Un disparo desviado de Nordi Mukiele sentenció el encuentro en el Estadio de la Luz y hundió al Tottenham en una crisis más profunda esta campa.a

Los Spurs están a dos puntos de la salvación con seis partidos por disputar. Su situación no se vio favorecida por el empate 1-1 del Nottingham Forest, que también está inmerso en la pelea por no descender, ante Aston Villa.

Crystal Palace remontó un 1-0 en contra para vencer 2-1 a Newcastle en Selhurst Park.

La lucha del City por el título cobra impulso

Mientras la forma del Arsenal ha caído en un bache en el peor momento posible, el City encadenó tres victorias contundentes seguidas tras pasar por encima del Chelsea.

La victoria llegó después del triunfo contra el Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa y de la goleada 4-0 al Liverpool en la Copa FA la semana pasada.

Aunque esos tres resultados se dieron en competiciones diferentes, el avance del City tiene un aire ominoso después de haber recortado dos veces la ventaja del Arsenal para ganar el título en 2023 y 2024.

El City, segundo clasificado, tiene la oportunidad de recortar la brecha en la cima a tres puntos con una victoria contra el Arsenal en el Estadio Etihad.

Rayan Cherki fue la inspiración en Stamford Bridge — asistiendo en los goles de O’Reilly seis minutos después del descanso y de Guehi a los 57 minutos

Doku redondeó la victoria en el 68.

El resultado no ayudó a la puja del Chelsea para clasificarse a la Liga de Campeones, dejándolo a cuatro puntos del Liverpool, quinto clasificado.

El equipo de Liam Rosenior ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos de liga.

La crisis de los Spurs se profundiza

Los números simplemente siguen empeorando para el Tottenham.

Ahora en su tercer entrenador de la temporada, han pasado más de tres meses desde su última victoria en la liga y tienen apenas un punto de 24 posibles. Esta fue su séptima derrota en ocho partidos.

Si la esperanza era que De Zerbi aportara un rebote inmediato en la forma tras reemplazar a Igor Tudor, no llegó en una actuación típicamente inofensiva en Sunderland.

Aunque el nuevo entrenador podría señalar la mala suerte, dada la naturaleza del gol de Mukiele en el minuto 61, que se desvió de forma maliciosa en Micky van de Ven, su equipo rara vez pareció encontrar la manera de volver al partido — incluso durante 11 minutos de tiempo añadido al final .

Una lesión de Cristian Romero empeoró un mal día para los Spurs, que ahora enfrentan al Brighton, uno de los antiguos clubes de De Zerbi.

El Forest se colocó tres puntos por encima de los Spurs tras el empate en el City Ground. Un disparo de larga distancia de Neco Williams igualó el partido después de que un autogol de Murillo le diera la ventaja al Villa.

Doblete de Mateta para el Palace

Jean-Philippe Mateta vio frustrado un traspaso en enero al AC Milan el día límite y ahora está teniendo mucho que decir en la puja del Palace por terminar la temporada en alto.

El delantero francés anotó en la victoria del jueves en la Conference League contra la Fiorentina y firmó un doblete mientras el Palace remontó contra el Newcastle.

Dos goles tardíos dieron vuelta el partido en Selhurst Park después de que William Osula le diera al Newcastle una ventaja al descanso.

Mateta igualó en el 80 y luego marcó el gol de la victoria desde el punto de penalti en el cuarto minuto del tiempo añadido.

El Palace superó al Newcastle por diferencia de goles para subir al 13mo.