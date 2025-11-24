Gol y tres asistencias de Messi dan triunfo a Inter Miami 4-0 sobre FC Cincinnati

Miami se enfrentará al ganador de la otra semifinal de conferencia del domingo entre el Union de Filadelfia y el New York City FC

Lionel Messi (10), delantero de Inter Miami, anota mientras el portero de FC Cincinnati, Roman Celentano, tercero desde la izquierda, intenta defender durante la primera mitad de la semifinal de la Conferencia Este del fútbol de la MLS, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Tanner Pearson)

Lionel Messi (10), delantero de Inter Miami, anota mientras el portero de FC Cincinnati, Roman Celentano, tercero desde la izquierda, intenta defender durante la primera mitad de la semifinal de la Conferencia Este del fútbol de la MLS, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Cincinnati. (AP Photo/Tanner Pearson)

CINCINNATI (AP) — Lionel Messi tuvo un gol y tres asistencias y el argentino Tadeo Allende anotó dos veces mientras el Inter Miami venció el domingo 4-0 al FC Cincinnati para avanzar a las finales de la Conferencia Este.

Miami se enfrentará al ganador de la otra semifinal de conferencia del domingo entre el Union de Filadelfia y el New York City FC.

Messi estableció un récord de playoffs de la MLS con 12 contribuciones de gol (seis goles, seis asistencias).

Cincinnati tuvo el segundo mejor récord general en la MLS detrás de Filadelfia después de ganar el Supporters Shield la temporada pasada. Cincinnati perdió ante el Columbus Crew en las finales de conferencia del año pasado.

Messi no había anotado en tres partidos contra Cincinnati, pero esa racha terminó en el minuto 19 el domingo cuando cabeceó un centro corto del argentino Mateo Silvetti, dando a Miami una ventaja de 1-0. Messi, campeón del mundo con Argentina y ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, logró su undécimo gol en los últimos siete partidos.

Nueve minutos después de anotar, Messi se encontró solo con el portero, pero su disparo hacia el segundo palo se fue desviado.

La mejor oportunidad de gol de Cincinnati llegó en la primera mitad cuando el venezolano Ender Echenique envió un cabezazo al área para el brasileño Evander, quien disparó por encima del travesaño.

Miami tuvo siete tiros a puerta contra cuatro de Cincinnati.

Miami aumentó la ventaja a dos goles diez minutos después del segundo tiempo cuando Silvetti venció al portero de Cincinnati, Roman Celentano, con un disparo desde el lado izquierdo del área.

En el minuto 62, Messi pasó el balón entre la defensa a Allende, quien puso el marcador 3-0. Allende anotó nuevamente en el minuto 74.

Cincinnati venció a Miami 3-0 en casa el 16 de julio y empató sin goles en Fort Lauderdale el 26 de julio. Messi estuvo en la alineación para el primer encuentro, pero no en el segundo.