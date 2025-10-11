Gol de Balogun en el complemento da empate 1-1 a EU ante Ecuador en amistoso

Balogun anotó por segundo partido consecutivo y consiguió su séptimo gol en 20 apariciones internacionales

Enner Valencia, de Ecuador, disputa un balón con Tim Ream, de Estados Unidos, en un duelo amistoso disputado el viernes 10 de octubre de 2025, en Austin, Texas (AP Foto/Eric Gay)

AUSTIN, Texas, EE.UU (AP) — Folarin Balogun anotó a los 71 minutos, para igualar el marcador que Enner Valencia había abierto en la primera mitad, y Estados Unidos empató el viernes 1-1 con Ecuador en un duelo amistoso entre dos equipos que estarán en el próximo Mundial.

Balogun anotó por segundo partido consecutivo y consiguió su séptimo gol en 20 apariciones internacionales, después de que Tim Weah interceptó un despeje y sirvió hacia Tanner Tessmann, quien envió el balón hacia Malik Tillman.

Tillman centró hacia un hueco donde Balogun se adelantó a Joel Ordóñez para desviar dentro del área chica el balón, enviándolo lejos del alcance del arquero Hernán Galíndez.

Los estadounidenses, clasificados en el 16to sitio del ranking, permanecieron con una sola victoria en sus últimos ocho partidos contra oponentes del top 25 del ranking de la FIFA desde marzo de 2024. Derrotaron 2-0 el mes pasado a un equipo de Japón que jugó mayormente con un plantel alterno.

Estados Unidos juega contra Australia el martes en Commerce City, Colorado, y se enfrenta a Paraguay y Uruguay el próximo mes. Luego tiene un par de amistosos en marzo antes de que el entrenador argentino Mauricio Pochettino convoque a los jugadores para su campamento de entrenamiento previo al Mundial.

Pochettino regresó a Austin, donde dirigió su primer partido con Estados Unidos el 12 de octubre del año pasado. La selección estadounidense tiene un récord de 11-7-uno desde que el sudamericano asumió el cargo.

Ecuador, 24to del escalafón y que terminó segundo detrás de Argentina en la eliminatoria sudamericana para el Mundial, extendió su racha invicta récord del equipo a 12 partidos, incluidos siete empates.

La Tri se enfrenta a México el martes.

Valencia anotó cuando aprovechó un pase filtrado de John Yeboah. Se llevó a Chris Richards, se dirigió hacia el arco con dos toques más y disparó a segundo palo para vencer a Matt Freese.

A un mes de cumplir 36 años, Valencia es el máximo goleador de Ecuador con 48 goles en 101 apariciones internacionales.

Christian Pulisic, el mejor jugador de Estados Unidos, no jugó de inicio debido a un dolor en el tobillo. Ingresó a los 73 minutos.

Max Arfsten por la izquierda y Weah por la derecha comenzaron como carrileros en una formación 3-4-3. Cinco días después de su cumpleaños, el defensor Tim Ream se convirtió en el tercer jugador de campo en aparecer con Estados Unidos con 38 años o más después de Ed Murphy en 1969, Gordon Bradley en 1973 y Preki Radosavljević en 2001.

Ream fue acompañado por Richards y Miles Robinson en la línea defensiva.

El lateral izquierdo Antonee Robinson y el delantero Alex Zendejas no estuvieron disponibles en el encuentro.