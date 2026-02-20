Gobernadores rompen con Casa Blanca tras exclusión en reunión bipartidista

La Asociación Nacional de Gobernadores se retiró del encuentro anual luego de que Donald Trump vetara a dos mandatarios demócratas, profundizando tensiones políticas y debilitando uno de los pocos espacios de diálogo entre partidos

De izquierda a derecha, Kevin Stitt, gobernador republicano de Oklahoma y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores; el presidente del Economic Club of Washington, David Rubenstein, y Wes Moore, gobernador demócrata de Maryland y vicepresidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, participan en una conferencia del Economic Club of Washington, el 18 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner)

WASHINGTON.- La Asociación Nacional de Gobernadores decidió retirarse de una reunión anual en la Casa Blanca luego de que el presidente Donald Trump se negara a invitar a dos gobernadores demócratas, socavando uno de los pocos encuentros bipartidistas que quedan en Washington.

Se prevé que Trump aún se reúna con varios gobernadores el viernes en la Casa Blanca, pero el evento no será facilitado por una organización fundada hace más de un siglo para ayudar a los líderes estatales de ambos partidos a defender sus intereses en la capital de Estados Unidos. El presidente republicano se había negado a incluir a los gobernadores demócratas Jared Polis, de Colorado, y Wes Moore, de Maryland, y recientemente los criticó en redes sociales, diciendo que “son indignos de estar allí”.

En una breve entrevista el jueves, Polis dijo que no tiene “ninguna capacidad de meterse en (la) cabeza” de Trump. De todas formas, señaló, se está reuniendo con gobernadores de ambos partidos mientras se encuentra en Washington.

“He pasado tiempo de calidad con mis colegas esta mañana, aprendiendo realmente unos de otros y tomando nota de las mejores prácticas que gobernadores republicanos o demócratas han implementado en sus estados”, expresó. “De eso se tratan estas reuniones”.

El episodio subraya el enfoque de confrontación que Trump ha adoptado durante su segundo mandato hacia líderes estatales que no le gustan. En ocasiones ha amenazado con retener dinero federal o enviar soldados pese a las objeciones de las autoridades locales. Ahora, incluso una cena ceremonial en la Casa Blanca se ha convertido en un punto de conflicto, y compañeros republicanos reconocen abiertamente que el objetivo de Trump como presidente no es unificar al país.

“No se lo está planteando”, observó el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, en un evento patrocinado por Politico. “Ha dicho muy claramente que él no es así”.

En una entrevista el miércoles, Moore dijo que no tiene “ningún deseo de tener un enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos”.

“No me presenté a gobernador pensando: ‘¡Qué ganas tengo de que el presidente y yo nos enfrentemos cara a cara!’”, declaró Moore, vicepresidente de la NGA (siglas en inglés de la asociación de gobernadores). “Pero el hecho de que se despierte a la mitad de la noche y tuitee sobre mí… simplemente rezo por él y me da pena porque debe ser una vida muy, muy dura”.

Los gobernadores intentan mantenerse por encima de los pleitos partidistas

La dinámica está muy lejos del aire de bipartidismo que Moore y el gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt —que preside la NGA—, intentaron proyectar mientras los gobernadores comenzaban a reunirse en Washington. Moore y Stitt compartieron escenario varias veces esta semana e intercambiaron bromas y elogios.

“He tenido, a través de la Asociación Nacional de Gobernadores, una muy buena oportunidad de conocer el corazón de este hombre y cuánto es un gran estadounidense, ama a su país, ama a sus ciudadanos y simplemente está tratando de hacer lo mejor que puede por Maryland”, declaró Stitt el jueves en el evento de Politico.

Después de que Stitt intentó resolver el estancamiento entre la Casa Blanca y los gobernadores demócratas la semana pasada, Trump lo criticó como un “RINO”, siglas en inglés de “republicano solo de nombre”, y lo acusó de tergiversar la posición del mandatario. Stitt adoptó un tono conciliador el jueves, e hizo notar que participaría en los eventos de la Casa Blanca.

“La política tiene una manera de ir desgastándote con el tiempo, así que no puedo imaginar ser presidente de Estados Unidos”, apuntó Stitt. “El tiene un trabajo difícil que hacer” .

El republicano Larry Hogan, un exgobernador de Maryland que ocasionalmente discrepó con Trump, dijo que fue un “error” que la Casa Blanca no incluyera a todos los gobernadores.

“Nunca hubo una gran cantidad de trabajo real que se lograra, pero era algo agradable reunir anualmente a todos los gobernadores, republicanos y demócratas”, expresó en una entrevista. “Sé que hay mucha fricción, pero simplemente parece ir en el mejor interés de todos, incluso si discrepas apasionadamente y no te gusta la otra persona o estás enojado por lo que sea, no puede hacer daño estar en la misma sala juntos”.

Más allá de la reunión en la Casa Blanca, algunos gobernadores también compartieron críticas contundentes sobre el poder cada vez más expansivo del gobierno. Lamentaron la falta de disposición del Congreso controlado por los republicanos para limitar las ambiciones de Trump, y se presentaron como contrapesos al poder ejecutivo.

“Se supone que los presidentes no deben hacer estas cosas”, señaló Cox. “El Congreso tiene que ponerse las pilas. Y dejar de actuar para TikTok y empezar a hacer cosas de verdad. Ese es el problema con el que estamos lidiando ahora mismo”.

Cox añadió que “les corresponde a los estados mantener una postura firme”.

Las expectativas sobre quién se postulará a la presidencia acompañan a la conferencia

Mientras los gobernadores pasaban por paneles y entrevistas, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién de ellos podría lanzarse a la presidencia en 2028?

Moore y el gobernador Josh Shapiro, de Pensilvania, estuvieron entre los posibles aspirantes demócratas a la presidencia que visitaron Washington esta semana. Otros demócratas, incluidos los gobernadores Gavin Newsom, de California, y JB Pritzker, de Illinois, no estaban en la ciudad.

Durante un panel de discusión, Stitt y Moore se negaron a descartar una candidatura futura y enfatizaron su enfoque en sus estados de origen.

El gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Beshear, adoptó un enfoque más abierto. Llegó a Washington días después de anunciar que publicaría un libro a fin de año, y respondió preguntas en un evento del Center for American Progress —un centro apartidista enfocado en políticas progresistas— sobre cómo podría hacer campaña para presidente si entra en la contienda.

Al preguntársele después acerca de su cronograma para tomar una decisión, Beshear respondió que su enfoque este año sigue siendo Kentucky y “luego, después de eso, me sentaré con mi familia y lo sopesaremos”.