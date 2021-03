Gobernador de Texas ordena no usar más el cubrebocas

LAREDO, TX.- El gobernador de Texas Greg Abbott, revocó las medidas de seguridad en contra del COVID-19 en todo el Estado a partir del próximo miércoles 10.

La orden la divulgó, durante una conferencia de prensa que ofreció ayer por la tarde en la ciudad de Lubbock, Texas. Dado que los grados de infección y hospitalización en Texas han descendido a niveles de un dígito, por más de 10 días, el gobernador Greg Abbott, se ha apresurado a emitir una orden ejecutiva que revoca todas las medidas de mitigación y prevención contra el COVID .

La orden permitirá que a partir del 10 de marzo todos los negocios de Texas puedan operar al 100% de su capacidad eliminando todas las restricciones y medidas para prevenir los contagios de COVID. La orden ejecutiva la dio a conocer el gobernador Abbott, en Lubbock, una ciudad eminentemente republicana del norte el estado donde los empresarios de pequeños negocios aplaudieron la medida que dicen permitirá la recuperación de la economía.

En Laredo,Texas, la autoridad de Salud el Dr. Víctor Treviño expresó al efecto que: “La única forma de convivir con este virus es que se hayan alcanzado los niveles de inmunidad colectiva y no antes. Yo preferiría que el Gobernador esperara más porque nuestra frontera no está lista para levantar las medidas, en toda la frontera no estamos listos por la continua exposición internacional”, declaró tan solo unas horas antes de que el Gobernador confirmará a revocación de las medidas sanitarias de prevención.”

El Dr. Treviño reafirmó, respecto a la reapertura: “Una estrategia basada en la ciencia y en los progresos positivos debe de seguirse, debemos de continuar con las pautas de salud pública y la vacunación y sólo con ello, y con cautela, en una posible implementación de reapertura total”.