Globo chino en cielo de EEUU causa revuelo en tierra firme

BILLINGS, Montana, EE.UU. — El globo chino que se desplaza sobre Estados Unidos y fue detectado primero sobre Montana ha creado un gran revuelo entre los residentes que primero se preguntaban qué era y ahora se preguntan qué significa su llegada en medio de un coro de alarmas emitidas por los funcionarios electos de la región.

El globo provocó tensiones diplomáticas mientras continuaba moviéndose sobre el centro de Estados Unidos el viernes a 60.000 pies (18.000 metros) de altura. El secretario de Estado Antony Blinken canceló abruptamente un viaje a China.

La curiosidad sobre la oscilante esfera saturó internet, con términos de búsqueda en Google como “¿en dónde está actualmente el globo celeste?” y “rastreador de globo espía”. En Facebook, videos inestables de cielos azules y la mancha blanca llenaban publicaciones especulativas mientras las comunidades intentaban rastrear su trayectoria sobre Estados Unidos.

En Montana, sede de la base Malmstrom de la Fuerza Aérea y de decenas de silos de misiles nucleares, las personas pusieron en duda la afirmación de Beijing de que era un globo meteorológico desviado de su curso. Y el gobernador y miembros del Congreso cuestionaron al gobierno del presidente Joe Biden el motivo por el cual el ejército no lo derribó de inmediato.

“Me pregunto si nos hubiéramos enterado o no sobre esto si las personas no lo hubieran visto en Billings”, dijo Chase Doak, un residente de dicha ciudad en el sur de Montana que al parecer capturó unos de los primeros videos y fotografías del globo.

“De alguna forma hay que quitarlo del cielo”, agregó Doak. “Y si China ya se hace responsable, necesitan responder el motivo por el cual está aquí en nuestro espacio aéreo”.

Un globo blanco con lo que parecía ser un panel solar colgando debajo fue visto sobre Billings la tarde del miércoles aproximadamente a la misma hora en que el aeropuerto local fue cerrado temporalmente y un día antes de que el Pentágono revelara que estaba rastreando un globo espía chino sobre el estado.

La especulación inicial sobre sus orígenes variaba desde lo extranjero hasta lo extraterrestre.

Todd Hewett, de Billings, dijo que su hijo de 10 años, Matt, vio el globo y pensó que era un cometa que había estado buscando. Hewett obtuvo unas imágenes temblorosas usando un celular para grabar video a través de un telescopio y se mostró escéptico ante la afirmación china de que era un globo meteorológico civil. Quiere que el gobierno federal tome medidas.

“Derríbenlo”, dijo. “Si de alguna forma pudiéramos perforarlo por debajo para permitir que se escape algo del gas para lograr un descenso más controlado, estaría bien… pero si no podemos hacer eso… vuélenlo”.

Montana tiene algo de experiencia con globos lanzados por adversarios.

En la Segunda Guerra Mundial, Japón atacó el oeste de Estados Unidos con “globos bomba” incendiarios que eran lanzados sobre Norteamérica con la intención de dañar a personas y quemar bosques. Más de 30 de las bombas hechas de papel arroz cayeron en Montana, según la Sociedad Histórica de Montana.

En Oregon, cinco niños y una mujer embarazada en un día de campo de la iglesia murieron en 1945 cuando encontraron una de las bombas y explotó.

El Servicio Meteorológico Nacional en Kansas City, Missouri, dijo que recibió reportes de un gran globo en la zona metropolitana de Kansas City y publicó dos imágenes de esferas blancas tomadas de la estación meteorológica en Pleasant Hill, Missouri. El servicio confirmó que no era un globo del Servicio Meteorológico Nacional.

La página de Facebook de Live Storm Chasers (cazadores de tormentas en vivo) tenía varias publicaciones de personas que reportaron ver una esfera blanca que podría ser el globo sobre Missouri a mediodía del viernes.

El representante de Montana Ryan Zinke publicó el viernes un sondeo entre su electorado diciendo que el globo todavía estaba sobre el estado y preguntando si debía ser derribado. Cuando el Pentágono dijo que el globo ya se había desplazado sobre el centro de Estados Unidos, Zinke no se tranquilizó y planteó la posibilidad de que China tuviera más de un globo sobre Estados Unidos durante una entrevista con The Associated Press.

“No sé si sea el único globo. Hemos pedido esas respuestas”, manifestó.

El legislador, un exmarino de la fuerza especial SEAL, dijo que el globo debió haber sido derribado. “El mensaje que envía a nuestros aliados es que no somos capaces de lidiar con un globo”.

En los últimos años, los republicanos de Montana han señalado con mayor frecuencia el riesgo que China representa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una iniciativa de ley pendiente ante la legislatura estatal prohibiría a “adversarios extranjeros” poseer, alquilar o rentar infraestructura crítica o tierras de cultivo.

La propuesta de ley no mencionó países, pero su patrocinador, el senador estatal republicano Ken Bogner, señaló a China como interesado en adquirir tierras y recursos en Estados Unidos para “ayudarles con sus tareas de espionaje”.

Bogner dijo el viernes que el globo sobre Billings era “otro ejemplo más” de los intentos de China de operar dentro de Estados Unidos.

Ese sentimiento anti-China representa un cambio al de hace apenas unos años, cuando el senador federal por Montana, Steve Daines, visitó China, organizó una visita del embajador chino a un rancho en Montana y ayudó a garantizar un acuerdo para exportar más carne de res a China.

El acuerdo de la carne después se vino abajo, y Daines se ha convertido en un duro crítico de China.

“Esta no es la primera vez que un globo chino entra a espacio aéreo estadounidense sobre áreas delicadas para la seguridad nacional”, dijo Daines el viernes en un comunicado a la AP. “No creo que nadie crea que este fue simplemente una aeronave civil”.