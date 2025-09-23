Gimnasio de la Normal de Educadoras; respuesta de la voluntad de un gobierno que escucha, resuelve y cumple

Con una inversión de casi 12 MDP, la techumbre que hace más de 30 años se construyó, ahora es un moderno y funcional inmueble de usos múltiples

Este gimnasio-auditorio se suma a la lista de compromisos cumplidos de este gobierno humanista que hace de la educación, una prioridad presupuestal y moral. [Agencias]

Este gimnasio-auditorio se suma a la lista de compromisos cumplidos de este gobierno humanista que hace de la educación, una prioridad presupuestal y moral. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con la inauguración del nuevo Gimnasio de la Escuela Normal de Educadoras “Estefanía Castañeda”, se refleja el compromiso y la voluntad de un gobierno que escucha, resuelve y cumple, así lo expresó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya en su participación en la entrega de este recinto educativo.

Con una inversión de casi 12 millones de pesos en una superficie de 877 M2, la techumbre que hace más de 30 años se construyó en la administración estatal del ingeniero Américo Villarreal Guerra, ahora con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, se convierte en un moderno y funcional inmueble de usos múltiples para beneficio de la comunidad normalista.

“Este gimnasio-auditorio, se suma a la lista de compromisos cumplidos de este gobierno humanista que hace de la educación, una prioridad presupuestal y moral”, subrayó el titular de la Secretaría.

Al finalizar el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por el titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya hizo entrega con banderazo del parque vehicular designado a la citada dependencia estatal y al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

El Ejecutivo estatal entregó 4 vehículos Sedan Versa y 32 camionetas pickup Frontier, Nissan que permitirán optimizar tiempos de traslado, mejorar la cobertura en supervisiones y garantizar el seguimiento puntual de las obras en proceso. El personal técnico y operativo podrá trasladarse en unidades seguras y adecuadas a los diferentes entornos de trabajo, reduciendo riesgos en carreteras y caminos rurales.