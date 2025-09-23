Investigan suicidio de adolescente en domicilio de la colonia Valles de Anáhuac

Un joven de 17 años fue hallado sin vida la madrugada del martes; autoridades exhortan a buscar ayuda ante signos de depresión y ofrecen apoyo psicológico gratuito

NUEVO LAREDO, TAM.- La madrugada de este martes se tiñó de luto en la colonia Valles de Anáhuac, donde un joven de apenas 17 años decidió quitarse la vida dentro de su domicilio.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 01:15 horas. Diego “S.” fue encontrado colgado con una soga de nylon azul; yacía en el piso, en posición decúbito dorsal, sin signos vitales. Vestía pants negro, playera gris y tenía un tatuaje visible en el cuello.

Familiares, conmocionados por la escena, señalaron que en el último mes el adolescente había mostrado un comportamiento distinto: se aislaba, se tornaba irritable y comía poco. Dijeron que su estado anímico empeoró tras terminar una relación sentimental.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora, Guardia Estatal y personal de Protección Civil, quienes solo confirmaron lo inevitable: Diego había muerto. El cuerpo fue levantado y trasladado a Capillas Valdez para la necropsia de ley.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para no minimizar los signos de depresión en jóvenes. Recordaron que está disponible la Línea de la Vida 800 911 2000, las 24 horas, así como servicios de apoyo psicológico en el DIF Nuevo Laredo y el Hospital General IMSS-Bienestar, donde especialistas ofrecen atención gratuita.