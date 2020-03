“Ghostbusters” y “Morbius” se postergan hasta 2021 por virus

NUEVA YORK .- Sony Pictures limpió su calendario de verano debido al coronavirus, postergando hasta 2021 los estrenos de “Ghostbusters: Afterlife” (“Ghostbusters: El legado”) de Jason Reitman y la cinta de Marvel “Morbius”.

La temporada de verano de Hollywood — la más lucrativa del año para la industria del cine — se está viendo cada vez más afectada debido a la pandemia. Los cines de todo Estados Unidos han cerrado sus puertas y las grandes producciones se han detenido y no se sabe cuándo se reanuden.

“Ghostbuster: Afterlife”, cuya trama transcurre 30 años después de “Ghostbusters II” (“Los cazafantasmas 2”), iba a estrenarse el 10 de julio, pero ahora lo hará el 5 de marzo. La cinta protagonizada por Jared Leto “Morbius”, programada para el 31 de julio, se estrenará en vez el 19 de marzo. “Greyhound”, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial estelarizado por Tom Hanks, ya no llegará a los cines el 12 de junio sino en una próxima fecha aún por definirse.

La semana pasada, Warner Bros. pospuso “Wonder Woman 1984″ (“Mujer Maravilla 1984”) para agosto en lugar de junio, y de momento retiró de su agenda “In the Heights” (“En el barrio”) de Lin-Manuel Miranda. The Walt Disney Co. sacó de su calendario “Black Widow” (“Viuda Negra”) de Marvel, que estaba prevista para el 1 de mayo. También se postergaron los estrenos de la próxima entrega de “Fast and Furious” (“Rápidos y furiosos”), “F9”; la película de James Bond “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”), y la secuela de terror “A Quiet Place Part II” (“Un lugar en silencio Parte 2”).

Un estreno de Sony se adelantó: “Fatherhood”, con Kevin Hart, debutará en octubre en vez de enero.