GB eliminará todas las restricciones COVID-19 en una semana

El primer ministro británico, Boris Johnson, habla con reporteros sobre el coronavirus en sus oficinas en Downing Street, Londres, el 5 de julio de 2021. [Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP]

LONDRES.- Todas las restricciones de confinamiento vigentes en Inglaterra debido al COVID-19 serán levantadas en una semana pese a un incremento marcado de contagios de coronavirus, anunció el lunes el primer ministro Boris Johnson, quien instó a la gente a “proceder con cautela”.

Johnson dijo que, aunque persisten los riesgos de la pandemia, las restricciones serán reemplazadas por la recomendación de usar cubrebocas en lugares concurridos y en el transporte público. Los clubes nocturnos y otros lugares con multitudes deberán pedir comprobante de vacuna para ingresar “como una cuestión de responsabilidad social”, agregó.

“Esta pandemia no ha terminado. Esta enfermedad, el coronavirus, sigue presentando riesgos ti y tu familia. No podemos simplemente revertir instantáneamente del lunes 19 de julio a la vida como era antes del COVID”, dijo Johnson.

El secretario de Salud, Sajid Javid, dijo al Parlamento que gracias a la campaña de vacunación, nueve de cada 10 adultos en el Reino Unido ahora cuenta con anticuerpos contra el virus y agregó que es el momento adecuado para darles a los británicos una oportunidad de regresar a una vida normal.

El gobierno se dirige a cumplir su meta de brindar a todos los adultos al menos una inyección para el 19 de julio, el día en que todas las restricciones de confinamiento que siguen vigentes, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas, serán levantadas.

Hasta el domingo, el 87% de los adultos del Reino Unido habían recibido su primera dosis de la vacuna, y el 66% ha recibido ambas dosis. Al mismo tiempo, los contagios se han disparado en las últimas semanas, rebasando los 30.000 casos nuevos diariamente, impulsados por la variante delta.

Javid indicó que si bien los contagios nuevos podrían alcanzar los 100.000 diarios más adelante en el verano, dos dosis de la vacuna ayudan a no enfermarse de gravedad. Esperar más tiempo para levantar las restricciones crearía el riesgo de que se registre un pico de la propagación del virus en invierno, cuando es muy probable que los hospitales se encuentren saturados, añadió.

“Nunca será el momento perfecto para dar este paso, pues simplemente no podemos erradicar este virus, y nos guste o no, el coronavirus no va a desaparecer”, afirmó.

Muchos de los contagios se han reportado en personas más jóvenes, muchas de las cuales aún no han recibido ni una vacuna. El gobierno no tiene planes todavía para ofrecerlas a los menores de 18 años.