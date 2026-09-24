Exige Zelenskyy aumentar presión económica sobre Rusia para frenar guerra

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)

NACIONES UNIDAS.- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el miércoles a los líderes mundiales que Vladímir Putin es el único obstáculo para poner fin a “la guerra ridícula e interminable”, e instó a las naciones grandes y pequeñas a presionar al mandatario ruso para lograr la paz manteniendo estrangulados los ingresos de Rusia e impidiendo sus esfuerzos bélicos.

“Nuestro objetivo es la capacidad de Rusia para financiar esta guerra, prolongarla, hacerla más brutal y más destructiva”, dijo Zelenskyy ante la reunión anual de la Asamblea General de la ONU. “Las finanzas de Rusia y la producción de Rusia son lo que debe detenerse si se quiere detener a Putin”.

Cuando Rusia recibe dinero del comercio, “siempre dice no a la diplomacia”, argumentó Zelenskyy, “así que los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo”.

Más temprano el miércoles, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, chocó con su homólogo ucraniano Andrii Sybiha y los partidarios europeos de su país en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron al margen de la asamblea y hablaron sobre la guerra.

Rubio habla sobre la posibilidad de un alto el fuego

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo después a los reporteros que Kiev y Moscú han expresado interés en un alto el fuego limitado que detendría los ataques a los envíos de granos — ambos países son grandes exportadores— y a los sectores energéticos de cada país, que han sido blanco de ataques crecientes con drones y misiles.

Rubio dijo que alcanzar incluso un acuerdo parcial sería difícil pero valdría la pena, y señaló que Zelenskyy ha respaldado públicamente ese plan. Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a que ocurra, agregó el funcionario.

El Ministerio de Exteriores de Rusia no mencionó ningún acuerdo parcial sobre los envíos de granos en un comunicado tras la reunión Lavrov-Rubio. El comunicado reiteró que deben abordarse las causas fundamentales de lo que llama “operación militar especial”.

Ante el Consejo de Seguridad, Lavrov dijo que Rusia no “pausará ” su acción militar, alegando que Europa la usaría para “llenar” a Ucrania de armas. Tampoco mencionó ningún tipo de acuerdo sobre granos y energía, calificó al gobierno de Ucrania de “terroristas”, y dijo que la operación militar de Moscú busca garantizar la seguridad de Rusia y los derechos de los rusoparlantes.

Lavrov hablará el sábado ante la Asamblea.

Zelenskyy puso en duda el interés de Rusia en poner fin a los combates. “Siempre parece haber algo que impide que Putin diga: ‘Se acabó. Basta. Paz’”, dijo el mandatario ucraniano. “¿Pueden siquiera imaginarlo sin guerra? Él es el ‘Paciente Cero’, aquel desde quien esta idea de guerra se sigue propagando hacia afuera” .

“Cuanta más libertad tenga Putin para actuar, más peligroso se vuelve el mundo para todos los demás”, advirtió el presidente ucraniano.

La guerra ha tenido repercusiones en todo el planeta —con repercusiones globales en los envíos de combustible, fertilizantes y granos— y en la geopolítica, al ampliar las divisiones entre Rusia y Occidente.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, esperando tomar la capital, Kiev, en una semana. Pero Ucrania se movilizó para defender su soberanía, y el conflicto se ha prolongado, con las posiciones de guerra en el este y el sur de Ucrania prácticamente sin cambios desde el año pasado.

Analistas occidentales estiman que han muerto más de 500.000 soldados rusos y que Ucrania ha registrado más de 500.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes. Ninguno de los dos países divulga sus propios totales de bajas.

Rusia y Ucrania han intensificado los ataques de largo alcance con drones y misiles, y drones rusos golpearon la capital ucraniana, Kiev, el miércoles, matando a dos personas e hiriendo a 23; otras dos resultaron heridas por un ataque que inició un gran incendio en un centro comercial en la ciudad sureña de Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó que atacó instalaciones militar-industriales y energéticas ucranianas, centros logísticos y embarcaciones marítimas durante la noche. Indicó que sus defensas aéreas interceptaron más de 500 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas y Crimea, así como sobre el mar de Azov y el mar Negro. Crimea es la península que Rusia se apoderó por la fuerza y anexó ilegalmente en 2014.

Zelenskyy dice que “uno puede mantenerse firme y sobrevivir”

Zelenskyy dijo a la asamblea que Rusia ha utilizado 63.000 drones de ataque de diferentes tipos contra Ucrania solo en lo que va de este año. Mientras celebraba que su propio país “ha demostrado que incluso contra un enemigo mucho más grande, uno puede mantenerse firme y sobrevivir”, imploró a los líderes mundiales que le nieguen a Putin dinero o combatientes extranjeros.

“Limiten su dinero. Limiten su guerra”, dijo el líder ucraniano.

Zelenskyy declaró que Ucrania debe reforzar su ejército y que ya ha probado con éxito cuatro nuevos drones interceptores a reacción contra los drones Shahed de diseño iraní que Rusia utiliza en Ucrania. También celebró acuerdos y programas sobre drones y misiles antibalísticos con varios países.

Zelenskyy expresó preocupación, sin embargo, de que la inteligencia artificial “comience a decidir lo que sucede en el campo de batalla” con el desarrollo de armas asesinas autónomas .

“Necesitamos paz antes de llegar a ese punto”, señaló.

“A veces, puede parecer que Ucrania está enfocada, enfocada, solo en la guerra porque hablamos de armas, hablamos de defensa y sanciones contra el agresor. Pero los ucranianos no eligieron esta guerra”, dijo Zelenskyy . “Elegimos no morir. …. Nos estamos defendiendo”.