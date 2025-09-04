Gato en San Francisco es sacrificado tras infección de gripe aviar vinculada a comida para mascotas

La sede de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el 14 de octubre de 2015, en Silver Spring, Maryland. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

SAN FRANCISCO.- Algunos lotes de comida cruda para gatos podrían estar contaminados con gripe aviar H5N1, advirtieron funcionarios federales de salud el miércoles, después de que un gato de San Francisco tuvo que ser sacrificado luego de consumir el alimento y contraer el virus.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) informó que dos lotes de RAWR Raw Cat Food Chicken Eats dieron positivo para el virus. Funcionarios del Departamento de Salud de San Francisco realizaron una análisis que reveló la presencia de la misma cepa del virus H5N1 en el alimento para mascotas y en el gato sacrificado.

Se trata del primer caso reportado de una infección por H5N1 a partir de comida cruda en gatos domésticos desde marzo pasado. Decenas de gatos domésticos, incluidos casi 70 en lo que va del año, han sido infectados con H5N1, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Muchos de los animales contrajeron el virus después de consumir leche cruda o comida para mascotas contaminada.

Los lotes afectados de comida RAWR incluyen el CCS 25 077, con fecha de vencimiento del 18 de septiembre de 2026, y el CCS 250 093, con fecha de vencimiento del 3 de octubre de 2026. La comida cruda para mascotas RAWR se vende congelada y debe descongelarse antes de servir. No se publicó ningún retiro del mercado para los productos y los representantes de la empresa no respondieron de momento a preguntas al respecto.

RAWR Raw Cat Food Chicken Eats se vende en bolsas resellables de 1,1 kilos (2,5 libras) que contienen 40 porciones. El producto se vende en tiendas a nivel nacional y a través de internet.

Los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmaron la presencia del virus en muestras tomadas del alimento y el gato. La secuenciación genética mostró que contenían un linaje del virus que fue detectado en noviembre y diciembre pasado pero que ya no circula actualmente. Se trata del mismo tipo de virus que ha estado circulando ampliamente en aves y en ganado lechero en Estados Unidos.

Las infecciones por H5N1 pueden causar enfermedad y muerte en aves y mamíferos pequeños, como los gatos. No se ha detectado la presencia del virus en perros en Estados Unidos, pero ha habido casos fatales en otros países. Los animales que son demasiado jóvenes o viejos, o que tienen sistemas inmunológicos debilitados corren el riesgo de contraer una infección grave.

No se han identificado infecciones por gripe aviar H5N1 en personas que manipularon comida cruda para mascotas, pero el ser humano puede infectarse si el virus activo entra en sus ojos, nariz o boca.