Ganan mexicanos BAFTA a Mejor Sonido

CIUDAD DE MÉXICO.- El trío de mexicanos, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés, ganaron este sábado el premio BAFTA como Mejor Sonido por su trabajo en la cinta El Sonido del Metal.

La tercia de nacionales comparte el premio también con sus otros dos compañeros, Nicolas Becker y Phillip Bladh, y se impusieron a los trabajos de las cintas Greyhound, Noticias del Gran Mundo, Nomadland y Soul.

En la primera de dos noches, en la que se dividió la ceremonia de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, se dieron algunos reconocimientos, sobre todo en las categorías más técnicas.

A finales de marzo, los técnicos mexicanos y el resto del equipo detrás del sonido de la cinta se llevaron el premio a Mejor Sonido en los AMPS Awards, los reconocimientos más importantes del gremio en Estados Unidos.

Con el BAFTA, la tercia se perfila como favorita para llevarse el Óscar como Mejor Sonido, donde compite contra Greyhound, Soul, Mank y Noticias del Gran Mundo.

Dirigida por Darius Marder, la cinta protagonizada por Riz Ahmed trata sobre un baterista que pierde el oído, la cual, aseguraron los mexicanos, dotaron de un “alma auditiva muy mexicana”.

En la primera de dos noches en la que se dividirá este año la ceremonia virtual del BAFTA, debido a la pandemia, se entregaron ocho premios, la mayoría de categorías técnicas, como diseño de producción y vestuario.

En la velada de este sábado, realizada desde el Royal Albert Hall de Londres, el nominado al BAFTA como Mejor Actor de Reparto Leslie Odom Jr. interpretó “Speak Now”, canción que escribió para la cinta One Night in Miami y que está nominada al Óscar como Mejor Canción.

Para la premiación se esperaba una participación especial del Príncipe Guillermo de Inglaterra, pero finalmente la canceló por la muerte de su abuelo, el Príncipe Felipe, este viernes.

A BAFTA win sounds good! Sound of Metal picks up the award for Sound. #EEBAFTAs pic.twitter.com/CXa2EQhHUF

— BAFTA (@BAFTA) April 10, 2021