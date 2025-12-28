Gana Penn State el Pinstripe Bowl al imponerse a Clemson en Nueva York

Trebor Peña, receptor de Penn State, festeja tras anotar en el Pinstripe Bowl ante Clemson, el sábado 27 de diciembre de 2025 en Nueva York (AP Foto/Adam Hunger)

NUEVA YORK.- Ethan Grunkemeyer lanzó para un récord personal de 262 yardas y dos touchdowns, incluyendo un pase de 73 yardas a Trebor Peña al inicio del último cuarto por Penn State, que venció el sábado 22-10 a Clemson en el Pinstripe Bowl.

Ambas universidades pasaron penurias con las frías condiciones en el Yankee Stadium tras una nevada. La temperatura al inicio del partido era de 28 grados Fahrenheit (2,2 Celsius bajo cero) y la sensación térmica fue de 19 (menos 7), mientras que la nieve de la tormenta del viernes estaba acumulada en la esquina derecha e izquierda del campo.

En su séptimo duelo como titular desde que Penn State perdió a Drew Allar por una lesión, Grunkemeyer completó 23 de 34 pases. Estableció récords personales en envíos completos e intentos.

“Mejoró en cada partido”, comentó el entrenador interino de Penn State, Terry Smith. “Este fue su mejor juego”.

Su mejor lanzamiento fue a Peña, quien atrapó el balón en la yarda 44 de Penn State, pasó corriendo al safety de Clemson Ricardo Jones y avanzó sin ser tocado por el lado izquierdo para una ventaja de 15-3 con 12:51 restantes en el cuarto periodo.

“Era cobertura hombre a hombre y sabía que tenía un espacio y lo habíamos aprovechado previamente en el juego contra Rutgers, la misma jugada”, relató Grunkemeyer. “Cuando lo vi romper frente a ese defensor, supe que tenía que ponerlo justo en él. Corrió en una gran ruta”.

Grunkemeyer también hizo un lanzamiento de 35 yardas a Devonte Ross para llevar a los Nittany Lions a lo profundo del territorio de Clemson, lo que preparó un pase de touchdown de 11 yardas a Andrew Rappleyea con 4:56 restantes para colocar el encuentro 22-10.

Peña terminó con cinco recepciones y 100 yardas. Fue el tercer encuentro de 100 yardas de su carrera y fue nombrado el Jugador Más Valioso del partido.

Antes de conectar con Peña, Grunkemeyer llevó a los Nittany Lions a territorio de gol de campo tres veces para Ryan Barker, quien convirtió un gol de campo de 22 yardas en la primera posesión de Penn State, junto con otro de 48 yardas y uno más de 43.

Penn State (7-6) ganó sus últimos cuatro duelos bajo las órdenes de Smith, quien asumió el cargo tras la derrota 22-21 ante Northwestern el 11 de octubre y será sucedido por Matt Campbell.