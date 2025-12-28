Conquista Ejército Wasabi Fenway Bowl con contundente victoria sobre UConn

BOSTON.- Cade Hellums incidió en tres touchdowns, y Godspower Nwawuihe corrió para conseguir dos el sábado en el Wasabi Fenway Bowl, conquistado por el Ejército, 41-16 sobre UConn.

Hellums empató el juego 7-7 después de una anotación inicial de UConn, al encontrar a Noah Short con un pase de 40 yardas. Short fue el único jugador del Ejército con recepciones, al terminar con siete para 108 yardas.

Nwawuihe dio a los Black Knights (7-6) su primera ventaja del día con 3:04 restantes en el segundo cuarto, corriendo para un touchdown de 43 yardas. Se liberó para una anotación de 70 yardas menos de un minuto después de comenzar la segunda mitad, poniendo al Ejército arriba por diez. Totalizó 171 yardas en 12 intentos.

Hellums añadió dos acarreos de touchdown de una y seis yardas en la segunda mitad. Completó siete de ocho pases para 108 yardas con 45 por tierra.

Jake Rendina efectuó 14 acarreos para 87 yardas, y Carson Smith añadió 49 yardas y un touchdown en un día de 368 yardas por tierra para los Black Knights.