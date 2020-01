Gana ‘Parásitos’ a Mejor Película de NSFC

La NSFC se compone por más de los 60 principales críticos de cine de Estados Unidos, y el organismo es actualmente presidido por Justin Chang, de The Los Angeles Times.

CIUDAD DE MÉXICO.- Parásitos, del director Bong Joon Ho, fue elegida como la Mejor Película del 2019 por parte de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine (NSFC por sus siglas en inglés), reportó The Hollywood Reporter.

Joon Ho y Han Jin Won también se llevaron el galardón a Mejor Guion por el filme en la edición 53 de la premiación.

Los honres a Mejor Actor y Mejor Actriz se los llevaron, respectivamente, Antonio Banderas, por Dolor y Gloria, y Mary Kay Place, por Diane.

El año pasado, la cinta más galardonada de este evento fue The Rider, de Chloe Zhao, en tanto que Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, logró tres premios que incluyeron Mejor Director y Mejor Director de Fotografía.

Listado completo de ganadores:

Mejor Película: Parásitos.

Mejor Actor: Antonio Banderas por Dolor y Gloria.

Mejor Actriz: Mary Kay Place, por Diane.

Mejor Actriz de reparto: Laura Dern, por Historia de un Matrimonio y Mujercitas.

Mejor Actor de reparto: Brad Pitt, por Había una vez en… Hollywood.

Mejor Director: Greta Gerwig, por Mujercitas.

Mejor Guion: Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos.

Mejor Fotografía: Claire Mathon, por Portrait of a Lady on Fire y Atlantics.

Mejor Película de No Ficción: Honyland.

Premio del Patrimonio Cinematográfico: Museo de Arte Moderno y Rialto Pictures.