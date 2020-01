¿Cómo es que Harry Potter inspiró a Marvel Studios?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Universo Marvel y la saga protagonizada por Harry Potter son dos de las franquicias más populares de los últimos tiempos. Por lo tanto, no es de extrañar que la Casa de las Ideas se inspirase en las películas basadas en los libros de J.K. Rowling, una relación lógica para Kevin Feige.

En una charla con la Academia de Cine de Nueva York, el mandamás de Marvel Studios explicó que el UCM debe mucho a las ocho películas del joven mago: “Nunca he leído los libros de Harry Potter, mis hijos no son lo suficientemente mayores y yo no los leí según fueron publicándose, pero cada fin de semana de estreno vi las nuevas películas de la saga. Las vi, las disfruté y me olvidé de ellas hasta que salió la siguiente”.

“Estas películas estaban muy bien hechas porque podía seguirlas, aunque ocasionalmente me preguntara: ‘¿Quién era ese?”, continuó Feige. “Ahora bien, si hubiera visto cada película diez veces, si hubiera leído cada libro, apuesto a que hay docenas de cosas que vería y apreciaría, pero nunca se interpusieron en mi camino para experimentarlo como una historia pura”, señaló.

“Así que lo que tratamos de hacer es que si un “Easter Egg” o una referencia es tan frecuente que se interpone en el camino de la historia que estás contando, de modo que la gente no es consciente de ello y se pregunta ‘¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo?’, normalmente, nos echamos atrás”, concluyó.

Por lo tanto, la inspiración de Marvel Studios en la saga literaria de Harry Potter es, principalmente, narrativa. Algo lógico teniendo en cuenta la dificultad de conectar más de una veintena de películas estrenadas durante más de diez años con filmes que también pudieran verse por separado.

Una tarea que aún continúa con la Fase 4, que comenzará el próximo 1 de mayo con “Black Widow” y que tendrá su segunda incursión en el futuro del UCM con “The Eternals”, que llegará a las salas el 6 de noviembre.