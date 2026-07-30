Gana Osmar Olvera histórico oro para México en Santo Domingo

El campeón mundial conquistó su primera presea dorada centroamericana y México amplió su dominio en el medallero

El mexicano Osmar Olvera celebra tras ganar la medalla de oro del trampolín de 1 metros de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves 30 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

El mexicano Osmar Olvera celebra tras ganar la medalla de oro del trampolín de 1 metros de los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el jueves 30 de julio de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara)

SANTO DOMINGO.- El clavadista mexicano Osmar Olvera tenía algo pendiente para su colección de trofeos.

Doble medallista olímpico y campeón del mundo, Olvera conquistó el jueves su primera presea de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe al consagrarse campeón del trampolín de 1 metro en la cita de Santo Domingo 2026.

“Era la medalla que me faltaba”, dijo Olvera, de 22 años.

En el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Olvera dominó la final con una puntuación de 430.85.

La medalla de plata fue para el colombiano Luis Uribe, quien sumó 415.00 puntos. El mexicano Juan Celaya completó el podio con 401.70 puntos.

Olvera, uno de los abanderados mexicanos en estos juegos que celebran su centenario, arrancó con calificaciones de 59.80 y 58.50. Pisó fuerte con una nota de 73.10 en la cuarta ronda y luego un 68.80 en la sexta, para liderar ambos turnos.

“Nada es fácil. Todo tiene su complejidad, no hay dar nada por sentado”, señaló Olvera, quien en los Juegos Olímpicos de París 2024 obtuvo una presea de plata en el trampolín sincronizado de 3 metros junto a Celaya y un bronce en el trampolín individual de 3 metros.

Fue el primer atleta mexicano en subir dos veces al podio en una misma cita olímpica desde que el marchista Raúl González lo hizo en Los Ángeles 1984.

Su objetivo es irse de la capital dominicana con tres preseas doradas, la misma cosecha que logró en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Ya llevo una de las tres y estoy contento por iniciar con el pie derecho, pero todavia quiero más y aún puedo hacerlo mejor”, indicó Olvera.

México sigue con una amplia superioridad en el cuadro de medallas de Santiago 2026, alcanzando el total de 170 preseas al atardecer del jueves.

Los mexicanos suman 74 medallas de oro, 54 de plata y 42 de bronce.

Colombia ocupa el segundo lugar de la tabla, con un registro de 39 oros, 43 platas y 26 bronces para un total de 108.

Cuba (16 oros), Venezuela (12) y la anfitriona República Dominicana (10) completan los cinco primeros del medallero.

Colombia se prende con el BMX

Como era previsible, Colombia arrasó en el BMX Racing sobre la pista de La Barranquita en la capital dominicana: Valentina Muñoz y Diego Arboleda lideraron sendos dobletes colombianos.

En la rama femenina, Muñoz y Sharid Fayad hicieron el 1-2. Muñoz, de 23 años, obtuvo el oro al quedar primera en las tres carreras finales. Fayad, de 21 años, fue su perseguidora inmediata en cada una de las tres carreras. El bronce fue para la mexicana Marissa Flores.

Los hombres hicieron otro tanto. Arboleda y Carlos Ramírez, corredores que presumen de títulos olímpicos y mundiales, coparon los primeros dos lugares.

Arboleda, de 29 años, revalidó su título de los Centroamericanos y del Caribe con una marca de 34.194. Fue seguido por Ramírez con 34.991 y el venezolano Jhorman Sivira, tercero con 35.912.