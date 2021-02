Gana el Leipzig y ya ahoga al líder Bayern

BERLÍN.- RB Leipzig ya solo marcha a dos puntos del líder Bayern Múnich, luego de que hoy derrotó 3-0 al Hertha Berlín como visitante.

Los goles de Marcel Sabitzer, Nordi Mukiele y Willi Orbán le dieron a los visitantes su quinta victoria consecutiva en la Bundesliga, capitalizando a pleno que el Bayern ha encadenado dos partidos sin ganar.

El Bayern, campeón de las últimas ocho temporadas, no pasó del empate 3-3 en casa ante Arminia Bielefeld el pasado lunes y ayer perdió 2-1 en el feudo del Eintracht Frankfurt.

Restan por disputar 12 fechas en la temporada.

Hertha sigue peligrosamente cerca de la zona de descenso y solo la diferencia de goles le permite situarse por encima de Bielefeld en la pelea por la plaza del playoff de ascenso. Bielefeld tiene un partido menos que el Hertha.

Los anfitriones desperdiciaron un par de buenas ocasiones para irse al frente mediante el delantero polaco Krzysztof Piatek en los primeros 20 minutos.

Leipzig les pasó factura cuando Sabitzer abrió la cuenta a los 28 minutos. El volante austriaco definió con un zapatazo desde 30 metros.

Hertha siguió malogrando oportunidades hasta que el volante estadounidense Tyler Adams recuperó un balón para seguido habilitar al francés Mukiele y así poner el 2-0 al 71′.

Sabitzer dio la asistencia con la que el húngaro Orbán sentenció el triunfo al 84′.

We're not finished yet 💪

🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/63UYFpt3Gr

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 21, 2021