Gallardo niega crisis en River: ‘todos tienen altibajos’

BUENOS AIRES — El técnico de River Plate Marcelo Gallardo negó el martes que el equipo esté en crisis luego de quedar afuera de la Copa Libertadores y sufrir una serie de resultados adversos en el torneo local, y aseguró que su permanencia en el puesto no está en discusión.

‘ No hay crisis acá y no la van a encontrar’ , dijo Gallardo, el entrenador más exitoso de la historia del club argentino. ‘ Hemos construido algo más sólido, el hincha de River no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente’ .

El ‘ Muñeco’ convocó a una rueda de prensa luego de haber permanecido en silencio durante días.

La eliminación de River en los octavos de final de la Libertadores a manos de Vélez Sarsfield hace casi dos semanas fue un duro traspié para el equipo. En tanto, el domingo empató 2-2 ante Vélez por la liga local tras encajar un gol en los descuentos.

Anteriormente sufrió sendas derrotas ante Huracán y Godoy Cruz en la liga, en donde apenas suma nueve unidades y se encuentra en el 16to lugar, a siete puntos de los cuatro líderes.

El jueves recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y buscará encarrilar su rumbo en el certamen local.

Gallardo se defendió argumentando que ‘ todos los equipos del mundo tienen altibajos’ y que, aunque no se pudieron cumplir ciertos objetivos en el primer semestre del año, ‘ lejos estamos de pensar que todo está terminado’ .

‘ Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso’ , sostuvo Gallardo, cuyo contrato vence en diciembre.

En sus ocho años al frente de River, Gallardo conquistó un total de 14 torneos, incluyendo los cetros de la Libertadores en 2015 y 2018.

Es muy querido por los hinchas de River ya que logró agrandar el palmarés internacional del equipo ‘ Millonario’ y conseguir resonantes triunfos ante Boca Juniors, su eterno rival.

Gallardo, quien admitió su responsabilidad en el bajo rendimiento de sus jugadores, se mostró convencido de que River — campeón de la liga local en 2021 — va a recuperar puntos y pelear por el torneo en lo que queda de año.

‘ River exige mucho y enseguida, y no muchos están preparados, por eso hay que acompañar’ a los jugadores, afirmó.