Galilea Montijo sufrió al momento de encontrar su primera cana

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras favoritas del programa ‘Hoy’, su carisma, personalidad y belleza son solo algunas de las carteristas que lograron conectar con la audiencia, de ahí que su apariencia ha tomado un papel relevante en su vida, por lo cual recientemente confesó su impresión al encontrar su primera cana.

Los signos de envejecimiento suelen causar terror en varias personas, ya que algunos suelen ser más evidentes, pese a que puede ocultarse con procedimientos, los cambios se vuelven progresivos.

En la última transmisión del programa ‘Netas Divinas’ todas las conductoras se reunieron para hablar del impacto de la edad y sus repercusiones físicas y sociales en las mujeres. Galilea Montijo fue una de las que se sinceró frente a las cámaras sobre sus experiencias.

“Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron, Gali tienes una cana, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar” dijo la conductora.

Al respecto, sus compañeras discutieron sobre los métodos que pueden ser empleados para disimular los signos de envejecimiento, como por ejemplo las canas pueden disimularse con tintes, entre otros tratamientos.

En los últimos meses la actriz de 43 años ha intentado sincerarse con sus seguidores, es por ello que esta vez habló sobre sus inseguridades y la forma en la que las enfrenta, con el objetivo de causar un impacto positivo en su audiencia.