Gaby Ramírez y sus looks con mini falda

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby Ramírez es una de las conductoras más queridas de nuestro país. Ramírez ha aparecido en producciones como ‘Estudio 2’, ‘Sueños de pasión: Seducción en el cuadrilátero’, ‘Se Vale’, ‘A la cachi cachi porra’, entre muchos otros proyectos.

Gaby Ramírez también ha sabido aprovechar su fama y ha comenzado a compartir en sus redes sociales sus rutinas de belleza, sus outfits preferidos e incluso siempre da tips de moda para que sus seguidores sepan qué será tendencia y qué no en cada temporada. Es por ello que hoy nos inspiramos en los looks de la conductora de ‘Venga La Alegría Fin de Semana’ para mostrarte cómo combinar las mini faldas.

El primer look de Gaby Ramírez está compuesto por un conjunto de mini falda y chamarra con estampado a cuadros. La conductora lo combinó con una remera básica en color negro la cual queda genial con este tipo de estampados ya que ayuda a estilizar la figura. La mini falda que luce Gaby posee tablas y esto ayuda a afinar la zona de la cadera.

El segundo look de la conductora de TV Azteca está conformado con un top rosado, una chamarra estilo blazer en diversos tonos de rosado y una minifalda que posee un recorte triangular en la zona superior el cual ayuda a que el look no sea tan formal. Gaby Ramírez lo combinó con unas sandalias en color fucsia.

El tercer y último look que lució Gaby Ramírez está compuesto por un conjunto de dos piezas estampado con flores de colores rojo, violeta y rosado. La parte de arriba del conjunto es un crop top que contiene un lazo. Mientras que la mini falda posee bolsillos en los laterales y un lazo en la zona superior que ayuda a afinar la zona de la cadera.