Gaby Albo y Samuel Garnica salen de gira con ‘On Your Feet!’

De izquierda a derecha, Samuel Garnica, Gloria Estefan, Gaby Albo y Emilio Estefan. Albo y Garnica voverán a interpretar a los Estefan en una nueva producción del musical de Broadway "On Your Feet!" que saldra de gira por Estados Unidos a finales de este año. (DJ Corey vía AP)

NUEVA YORK.— Gaby Albo y Samuel Garnica volverán a interpretar a Gloria y Emilio Estefan en una nueva producción del musical de Broadway ‘On Your Feet!’ que saldrá de gira por Estados Unidos a finales de este año.

Bajo la dirección y con la coreografía de Luis Salgado, el espectáculo sobre la vida y ascenso de la famosa pareja de músicos cubano-estadounidenses tendrá su estreno el 15 de noviembre en el Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, y recorrerá el país de costa a costa, con paradas en más de 70 ciudades, anunciaron los productores en un comunicado enviado a The Associated Press.

Albo, quien es mexicana, y Garnica, venezolano, ya habían protagonizado el estreno mundial de la versión en español de ‘On Your Feet!’ en Washington, en el GALA Hispanic Theatre, igualmente dirigido y coreografiado por Salgado.

‘Nos sentimos profundamente honrados de tener a Gaby Albo y Samuel Garnica liderando el elenco de esta nueva versión de ‘On Your Feet!», dijeron Gloria y Emilio Estefan en el comunicado. ‘Tras haber visto a estos dos talentosos jóvenes en el espectáculo, estamos seguros de que deslumbrarán y deleitarán al público de todo el país… Ellos representan el corazón y el alma de nuestra historia, y el público seguramente sentirá su autenticidad’.

Albo hizo su debut teatral en ‘A Chorus Line’ en México y ha trabajado en producciones de ‘Aladdin’, ‘Cats’, ‘Mentiras’ y ‘West Side Story’. En 2017 fue semifinalista de la competencia de canto ‘The Voice’ en su país natal.

‘Ya tuve una probadita de lo grande que es este show, especialmente la calidad y el corazón que Luis y el espectáculo exigen, así que me estoy preparando física y mentalmente para llevar todo al siguiente nivel’, dijo la actriz y cantante en la misiva.

Por su parte, Garnica, quien ha actuado en obras teatrales como ‘El laurel de Apolo’ y ‘La canción’ (Repertorio Español, Nueva York), ‘The Tempest’ (R.Evolucion Latina) y ‘Matilda’ (Salgado Productions) y ha prestado su voz a campañas publicitarias de marcas conocidas, expresó: ‘Poder celebrar nuestra cultura, raíces y ancestros a través de la historia de los Estefan me permite escribir mi propia historia en mi viaje como artista, que espero también pueda inspirar a otros a seguir la tradición’.

Salgado destacó la ‘profunda ética laboral y bondad’ de ambos artistas.

‘Ella se compromete 100% con el proceso artístico y la exploración. Él equilibra la sed, el deseo y amor que existen en su personaje. Este es el calibre de artistas que quiero tener en esta gira, y estoy encantado de tenerlos como nuestros protagonistas’, dijo el director.

‘On Your Feet!’ cuenta con un libreto del ganador del Oscar Alexander Dinelaris y música ampliamente integrada por grandes éxitos de Gloria Estefan and The Miami Sound Machine, incluyendo ‘Rhythm is Gonna Get You’, ‘Conga’ y ‘Get On Your Feet’. Tras debutar en Chicago a mediados de 2015, tuvo su estreno en Broadway ese mismo noviembre y se mantuvo en escena durante dos años.