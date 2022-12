Fuente AP: Hurts se lesiona, está en duda ante los Cowboys

FILADELFIA.— El quarterback de los Eagles de Filadelfia Jalen Hurts sufrió un esguince en el hombro derecho y su estatus es incierto para el encuentro ante Dallas el sábado, le informó a The Associated Press el lunes una persona que tiene conocimiento de la situación.

Hurts se lesionó en la victoria del domingo ante Chicago, de acuerdo con la persona que habló con AP en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la lesión.

Hurts ha liderado a los Eagles a una marca de 13-1, la mejor de la temporada de la NFL. El jugador de 24 años se transformó en un serio candidato al MVP en su segunda temporada como titular.

El QB ha lanzado 22 pases de touchdown y 3.472 yardas por aire, además suma 747 yardas terrestres y 13 anotaciones.

Recibió varios duros golpes ante los Bears y cayó fuertemente sobre su hombro en una tacleada del defensive tackle Travis Gipson. Hurts no parecía estar con dolor cuando habló con la prensa tras el encuentro y desestimó los cuestionamientos de que tardó en levantarse de las tacleadas.

“Me siento bien, escuchando a Anita Baker, me dieron unos dulces en el avión de regreso a casa, ví el video, aprendí de él y seguí adelante”, dijo. “No es la primera vez que estoy lento, no será la última. No fue un juego muy físico”.

Los Eagles necesitan una victoria más para confirmar la División Este de la Conferencia Nacional y confirmar el primer sitio de la NFC. De ser necesario utilizarán al quarterback suplente Gardner Minshew como titular el domingo. El QB de cuarto año ha tenido acción limitada esta temporada, pero fue titular dos veces con los Eagles el año pasado y lanzó para cuatro pases de touchdown y 439 yardas.

La sensacional temporada de Filadelfia significa que los Eagles pueden jugar a la segura y darle descanso a Hurts para que esté listo para los playoffs.

Después de Dallas, los Eagles cierran la temporada en casa ante Nueva Orleans y los Giants de Nueva York.