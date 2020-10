Frenan reapertura de estadios en NL

Secretario de Salud de Nuevo León, dejó entrever que recintos deportivos en el Estado no abrirán posiblemente lo que resta del año, ante el aumento de contagios de Covid-1

Autoridades de salud anunciaron que no habrá reapertura de estadios lo que resta del año. [Agencia Reforma]

MONTERREY.- La reapertura de lo estadios de futbol y recintos deportivos pudiera no darse incluso en lo que resta del año, señaló el Doctor Manuel De la O, titular de la Secretaría de Salud en Nuevo León.

¿La reapertura a los recintos deportivos que se veía cerca, se descarta lo que resta del año?

“Por lo pronto sí, la verdad que habíamos observado buenos indicadores hace algunas semanas, iba todo en descenso, los contagios, las hospitalizaciones y estábamos contentos y llegamos a pensar que pudiéramos abrir a un porcentaje disminuido en los estadios, tanto el Estadio de beisbol como los estadios de futbol”, respondió el funcionario a la pregunta realizada por CANCHA.

“Pero hoy el Consejo de Seguridad en Salud ha dicho que nos esperemos; vamos a esperarnos. Sé que están ansiosos de ir a un juego de futbol”.

La Liga MX ya autorizó un protocolo de reapertura de los estadios, los cuales deberán abrir dependiendo del semáforo de riesgo epidemiológico de cada entidad y teniendo permisos estatales y municipales.

A nivel nacional, la semana pasada abrieron los estadios de Mazatlán y Aguascalientes y la mayoría de los del beisbol de la Liga del Pacífico, con un porcentaje restringido de acceso al público.

De la O, quien el 26 de septiembre, junto a cinco miembros más del personal de salud, acudieron al estadio BBVA para recibir un homenaje de parte de Rayados y Tigres en el Clásico, reiteró que habrá que esperar a que bajen los indicadores de la pandemia del Covid-19 para hablar de una posible reapertura.

Señaló la experiencia vivida en un partido de futbol jugado sin público es de tristeza, pero que hay que esperar.

“La verdad fue una sensación de tristeza, una sensación que no había percibido nunca en mi vida porque el estar sólo seis personas en un estadio viendo un juego, como que no es lo mismo el tomarte una cerveza, comer palomitas, pedir una torta, estar con tus amigos, con la familia, el gritar gol; no es una emoción igual que se percibe al estar sólo que al estar con más personas”, añadió.

“Igual esa emoción perciben los jugadores, sin embargo una disculpa porque hasta este momento la indicación del Consejo de Seguridad en Salud es que permanezcan sin público”.

La Secretaría de Salud en el estado reportó este jueves en NL 596 nuevos contagios de coronavirus y 43 defunciones, así como mil 226 pacientes hospitalizados, cifras que pudieran anteceder a un posible rebrote en la pandemia.