Frena Senado de EU plan para financiar seguridad y salón de baile de Trump

Trabajos de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, en Washington, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)

Trabajos de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, en Washington, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)

WASHINGTON.- Una propuesta para asignar 1.000 millones de dólares para mejoras de seguridad en el complejo de la Casa Blanca y el nuevo salón de baile del presidente Donald Trump no cumple con las normas de procedimiento, según la parlamentaria del Senado de Estados Unidos, lo que supone un golpe a los planes republicanos de incluirla como parte de un proyecto de ley para financiar durante los próximos tres años a agencias de inmigración.

El dictamen de la parlamentaria, descrito el sábado por los demócratas del Senado, indica que un proyecto tan grande y complejo como la enorme remodelación del Ala Este es demasiado amplio para incluirse en el restringido proyecto de ley presupuestario, el cual sólo necesita una mayoría simple —y ningún voto demócrata— para ser aprobado.

No está claro si los republicanos podrán rescatar alguna parte de la propuesta del Servicio Secreto por 1.000 millones de dólares, que habría financiado la seguridad del salón de baile de Trump junto con otras áreas de la Casa Blanca, incluido un nuevo centro de revisión de visitantes, capacitación para agentes y refuerzos adicionales para grandes eventos. Los republicanos señalaron la noche del sábado que revisarán la iniciativa con base en el consejo de la parlamentaria.

Ryan Wrasse, portavoz del líder de la mayoría del Senado, John Thune, escribió en X que “nada de esto es anormal” durante el complicado proceso presupuestario que los republicanos están utilizando para intentar aprobar, de manera partidista, el dinero para las agencias migratorias y la seguridad de la Casa Blanca.

“Reescribir. Afinar. Volver a presentar”, expresó Wrasse en su publicación.

Los demócratas celebran y dicen que lo detendrán otra vez

Los demócratas han usado la propuesta para acusar a los republicanos de dedicar valiosos recursos federales al proyecto del salón de baile en lugar de centrarse en ayudar a los estadounidenses que sufren por los aumentos de precios. Los republicanos han insistido en que se usarán donaciones privadas para construir el salón de baile, y que los dólares federales se enfocan únicamente en mejoras de seguridad muy necesarias.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se atribuyó el mérito del dictamen después de argumentar ante la parlamentaria que el dinero para seguridad no puede incluirse en este proyecto de ley.

“Los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes pagaran el salón de baile de 1.000 millones de dólares de Trump”, comentó Schumer. “Los demócratas del Senado contraatacaron y hundieron su primer intento”.

Schumer añadió que los demócratas “estarán listos para detenerlos de nuevo”, mientras que los republicanos dicen que revisarán el proyecto de ley.

El dictamen de la parlamentaria del Senado es sólo consultivo, pero este tipo de decisiones rara vez, si es que alguna vez, se ignoran cuando los legisladores elaboran proyectos de ley que pueden aprobarse con una mayoría simple. La mayoría de los proyectos de ley pueden ser objeto de tácticas dilatorias y, por lo tanto, necesitan 60 votos para ser aprobados, lo que significa que los republicanos deben conseguir algún apoyo demócrata en el Senado, donde la distribución es de 53 a 47.

El dinero para seguridad de la Casa Blanca es parte de un proyecto más amplio

Los republicanos pretenden aprobar un paquete de aproximadamente 72.000 millones de dólares para financiar durante tres años al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), después de que los demócratas han bloqueado esos fondos durante meses.

Como parte de ese paquete, los republicanos incluyeron 1.000 millones de dólares para mejoras de seguridad en la Casa Blanca, algunas de las cuales están vinculadas al nuevo salón de baile de Trump. El Servicio Secreto había solicitado el dinero después de que un hombre fuera acusado de intentar asesinar a Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado.

El paquete presupuestario general brinda un nuevo impulso de financiación a la agenda de Trump en materia de inmigración y deportaciones, y garantizará las operaciones hasta septiembre de 2029. Esto se suma a los fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza que el Congreso proporcionó el año pasado en el gran proyecto de recortes fiscales que Trump promulgó.

La parlamentaria mantuvo intacta la mayor parte de la sección migratoria de la iniciativas de ley, aunque se bloquearon algunas disposiciones menores, incluidos fondos para la CBP destinados a contratar, capacitar y pagar a agentes de la Patrulla Fronteriza, entre otros elementos centrales para las operaciones de aplicación de las leyes migratorias. Los republicanos dijeron que esos cambios eran simples ajustes técnicos.

El senador de Oregon Jeff Merkley, el principal demócrata en la Comisión de Presupuesto del Senado, manifestó la noche del sábado que los estadounidenses no deberían gastar “ni un solo centavo” en el “salón de baile al estilo Luis XIV” de Trump ni “arrojar decenas de miles de millones más a dos agencias que actúan al margen de la ley”.