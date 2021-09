Freddie Mercury vive en el corazón de sus fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Freddie Mercury sigue vivo en el corazón de millones de personas alrededor del mundo.

Para quienes convivieron con él, como Elton John, era un ser amable, lleno de amor y vida, y para quienes lo conocieron por su música, Queen sigue siendo la reina de todas las bandas.

“No creo haber conocido a alguien como Freddie, él era más grande que la vida, tan divertido, tan dotado, tan talentoso; en sus videos bailaba ballet y era una mente increíble, era la persona más divertida que he conocido, fue maravilloso pasar el tiempo con él, fue un placer”, comentó Elton John cuando presentó su autobiografía.

Farrokh Bulsara, su nombre real, nació un día como hoy hace 75 años en Stone Town, Zanzíbar, una región que comprende un par de islas de Tanzania; desde pequeño fue rebelde y soñador, contrario a sus orígenes parsis.

Su familia parsi era conservadora y seguidora de Zoroastro (Zarathustra), que reconoce como divinidad a Ahura Mazda, quien es el único creador de todo, un ser supremo y absoluto.

Aunque los suyos esperaban de Farrokh que siguiera a la familia y se convirtiera en un abogado o contable, de acuerdo con el periodista Sean O’Hagan, en su libro “Freddy Mercury, the great pretender: a life in pictures”, él comentaba que no era lo bastante inteligente para dedicarse a eso y mejor prefería bailar y cantar.

A los 12 años formó su primera banda llamada The Hectics, que actuaba en fiestas o eventos escolares y en la que la futura estrella era el pianista. A los 18 años tuvo que mudarse con su familia a Inglaterra a causa de la revolución de Zanzíbar, la cual dio origen al estado de Tanzania y, mientras buscaba oportunidades en el mundo de la música, Freddie vendía ropa de segunda mano, o ejercía de mozo de almacén, entre otros empleos.

“Mi marido y yo pensamos que era una fase y confiábamos en que pronto entraría en razón y regresaría a estudiar cosas serias. Nunca ocurrió”, dijo la madre de Mercury a O’Hagan.

¡Salve la reina! Queen ha nacido

A la edad de 24 años junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon formaron el grupo Queen y con álbumes como “Sheer heart attack” y “A night at the Opera” se catapultaron a la fama internacional, especialmente con su sencillo “Bohemian rhapsody”, que ocupó los primeros lugares de todas las listas de popularidad, y cuyo video actualmente lleva más de un billón de vistas en YouTube.

Con el nacimiento de Queen nació Freddie Mercury, quien se cambió el nombre debido a que consideraba que su nombre real no llamaba mucho la atención, y con temas como “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “We will rock you” y “We are the champions” reinó en el mundo entero, y llamó la atención de otros reyes.

Uno de esos monarcas, David Bowie, se interesó en conocer a Feddie, cuando la banda se encontraba en una ocasión en Montreal grabando junto al ingeniero de estudio Dave Richards.

“Dave sabía que yo estaba ahí, así que me habló y me preguntó si quería ir, le dije que sí para ver lo que estaba pasando; de repente ya estábamos escribiendo algo juntos y eso fue totalmente espontáneo, no estaba planeado, fue algo muy peculiar (risas)”, recordó Bowie.

Más que una sesión de grabación era una fiesta en la que todos bebían, bromeaban y perdían el tiempo, comentó Freddie en una ocasión.

“Creo que en el proceso todos estábamos realmente borrachos en el estudio y por diversión tocamos todo tipo de canciones viejas y lo que se nos ocurriera en el momento; recuerdo que Bowie dijo: ‘esperen un momento, por qué no escribimos algo nuestro’.

“De repente Deacon vino con este riff ‘ding, ding, ding de de ding ding’ y después fuimos por pizza y él olvidó ese riff (risas), y yo se lo recordé… David trajo esta idea de chasquidos y aplausos y así empezó a crecer la canción”, recordó Roger Taylor.

Esta canción, “Under pressure”, que salió en 1981, se convirtió en un hit y es considerado uno de los mejores duetos y colaboraciones de la historia de la música.

El viaje musical de Freddy tan sólo duró 45 años, debido a que falleció de bronconeumonía complicada por el sida, y aunque fue diagnosticado con VIH y su salud empeoraba, nunca se quejó y siguió trabajando hasta el final.

Alcanzó a grabar el último disco de la banda a pesar de los dolores, porque su actitud siempre fue positiva y no dejaba de sonreír.

“Tengo una casa en Londres que no estaba lejos de la casa en donde pasó las últimas semanas de vida y no fui a verlo muy a menudo porque me pareció muy doloroso, verlo físicamente era aterrador”, señaló Elton.

De acuerdo con el cantante, y amigo cercano, a Freddie le gustaba coleccionar arte japonés y cosas de subastas, y a pesar de que estaba en cama muriendo, sin poder moverse rodeado de medicamentos, seguía comprando cosas.

“En ese momento pensé que era asombroso que ese hombre tuviera tanto amor por la vida, que no estuviera pensando en morir de ningún modo y que no mostrara ni miedo ni tristeza.

“Una mañana, en Navidad, Tony King, quien es un vínculo en mi vida, vino y me dio una funda de almohada; mi nombre de drag es Sharon y el de Freddie es Melina. En esa hermosa funda de almohada estaba la pintura en acuarela de Henry Scott-Stokes y en la nota que venía decía: ‘Querida Sharon, vi esto en una subasta y pensé que te encantaría.

Te amo. Melina’. Ya se pueden imaginar cuánto lloré. Fue realmente conmovedor porque se estaba muriendo y todavía pensaba en sus amigos”, recordó llorando el cantante.