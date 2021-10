Fovissste ofrece créditos de vivienda

NUEVO LAREDO, TAM. – El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) como cada año, ha lanzado una convocatoria para el ofrecimiento de créditos de vivienda, misma que cada mes de octubre y en cada año, se abre por parte del gobierno federal, para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda por este medio.

“En este año 2021 la plataforma se abrió el pasado 14 de octubre a las nueve de la mañana y cerrará el próximo 4 de noviembre a las 6 de la tarde, todos los que se hayan registrado en esta plataforma del gobierno federal, entrarán en un sorteo y el 18 de noviembre darán los resultados, y los primeros 10 mil beneficiados son los que entrarán directo para ejercer su crédito tradicional”, explicó Jairo Rojas Agente Inmobiliario en Nuevo Laredo.

Para poder participar en esta convocatoria, deberán cumplir con ser derechohabientes activos del FOVISSSTE, en este caso pueden ser doctores, maestros, y no tener una edad mayor a 60 años, y otro de los requisitos es que cumplan con ciertos criterios del FOVISSSTE como sería, capacidad de pago, no endeudamiento por algún FOVISSSTE, que ya haya liquidado una vivienda, o que no tenga otro crédito hipotecario.

“Los interesados pueden ingresar a la página de gobierno que es; https://www.gob.mx/fovissste, donde podrán ver todos los detalles, cómo será el proceso, que sería el crédito tradicional, en si todos los detalles de precisamente la convocatoria, misma que al llenarla tendrán que imprimir, para que sepan cual es el monto máximo que les pueden prestar en FOVISSSTE, que por lo regular el máximo es de 1 millón 300 mil pesos”, concluyó.