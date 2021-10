Existen muchas vacantes de empleo y pocos interesados

NUEVO LAREDO, TAM. – A pesar de haber empleo, la ciudadanía es muy apática en trabajar en las empresas que actualmente tienen espacio laboral, de acuerdo al coordinador del Servicio Nacional del Empleo en Nuevo Laredo, Hugo Pedro Flores Serdan, actualmente cuentan con 250 vacantes.

“Hemos estado recibiendo personas, pero del número de total que tenemos solo han venido 75 interesados, y de los cuales solo se han quedado en una vacante 15, como podrás ver esto esta demasiado bajo, no entendemos a que se deba, trabajo hay pero de plano disponibilidad de la gente no, incluso está por abrir un centro comercial que nos ha solicitado personal, pero la gente no se interesa, me ha tocado que lo primero que preguntan si tienen transporte, si no, mejor no trabajan”, comentó Flores Serdan.

Hugo Pedro, destacó que es tanta la demanda de mano de obra, que incluso una tienda departamental que está en la misma situación de buscar trabajadores, aumentó el rango de edad, que estaba hasta los 45 años, subiendo dicho rango hasta los 55 años, dando más margen a que personas mayores puedan acercarse y trabajar con ellos.

Para concluir Pedro Flores, invitó a la ciudadanía que esté actualmente desempleada, acudan a las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo, ubicado en el Centro Cívico, en Héroe de Nacataz y Reynosa, los interesados deben llevar cubrebocas, su curp y una solicitud de trabajo previamente llenada, para agilizar la solicitud del empleo.