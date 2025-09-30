Fortalecen DIF Nuevo Laredo y UAT formación de estudiantes de Enfermería con convenio de colaboración

Con esta firma, el DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de abrir caminos de aprendizaje y esperanza. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como resultado del trabajo en conjunto entre el Gobierno Municipal y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo Laredo firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Enfermería de esta ciudad, con el propósito de impulsar la educación, el humanismo y la formación integral de los futuros profesionales de la salud.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el campus de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, con la presencia del Rector de la UAT, M.V.Z. M.C. Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, y la Presidenta del Patronato del Sistema DIF, Lic. Claudette Canturosas Villarreal, quienes coincidieron en que este paso representa una alianza estratégica para beneficio de los estudiantes y de la comunidad.

Durante su mensaje, la Presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, señaló que este convenio refrenda un trabajo consolidado en los últimos cuatro años y representa una valiosa oportunidad para crecer juntos por el bien de la ciudadanía.

“Con humanismo y amor, las y los futuros profesionales de la enfermería brindarán apoyo a las familias de la mano del DIF”, expresó.

Por su parte, el Rector de la UAT, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, destacó que este acuerdo simboliza tanto un esfuerzo académico como social, además de un acto de corresponsabilidad.

“Formaremos enfermeras y enfermeros sensibles y humanos, parte de la transformación de Tamaulipas”, subrayó.

De esta manera, más de 60 alumnos de la Facultad de Enfermería realizarán sus ciclos clínicos en un periodo de siete semanas, que comprende un total de 120 horas, en espacios como las guarderías DIF, el Centro de Autismo, el asilo y el área médicas.

En el evento también participaron la MCE. Verónica Guajardo Balderas, Directora de la Facultad de Enfermería; el Ing. Roberto Viviano Vázquez Macías, Director General del Sistema DIF; y la Dra. Liliana Arjona Barocio, en representación de la Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Con esta firma, el DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de abrir caminos de aprendizaje y esperanza, convencido de que la unión con las instituciones educativas es la base para formar nuevas generaciones mejor preparadas y con vocación de servicio.