Brillan Mbappé y Kane en goleadas del Madrid y Bayern en Champions

El Real Madrid vapuleó 5-0 a Kairat con tripleta de Mbappé, mientras Bayern derrotó 5-1 a Pafos con doblete de Kane

Kylian Mbappé del Real Madrid controla el balón en el encuentro ante el Kairat Almaty en la Liga de Campeones el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Alikhan Sariyev)

CIUDAD DE MÉXICO.- Kylian Mbappé firmó una tripleta y Harry Kane estampó un doblete, con lo que los gigantes europeos Real Madrid y Bayern Múnich se apuntaron el martes victorias aplastantes ante debutantes en la Liga de Campeones.

El Madrid no dejó entrever cualquier cansancio por su largo viaje a Kazajistán al vapulear 5-0 a Kairat Almaty. El Bayern arrasó 5-1 a Pafos en Chipre.

Liverpool sucumbió 1-0 de visita a Galatasaray después que el VAR revirtió una decisión de penal a los 88 minutos. Victor Osimhen anotó el gol de la victoria de Galatasaray al ejecutar un penal en la primera mitad luego Dominik Szoboszlai le propinó un golpe a Barış Alper Yılmaz en el rostro con su brazo.

El Atlético de Madrid marcó cinco goles por segundo partido seguido, esta vez para despachar 5-1 a Eintracht Frankfurt. Los colchoneros venían de aniquilar 5-2 al Madrid el fin de semana en el derbi de la capital española. Diego Simeone, el técnico del Atlético, observó el duelo desde las gradas del Estadio Metropolitano al purgar su suspensión por un altercado con un aficionado de Liverpool en la primera fecha del torneo continental.

Tottenham necesitó un gol en propia puerta en los últimos minutos para escapar de Bodø/Glimt con un empate 2-2. Fue el primer partido en casa del campeón noruego en la fase principal de la competición.

José Mourinho lanzó un beso a los seguidores de Chelsea en su regreso a Stamford Bridge con Benfica, su nuevo equipo. La balanza del partido se inclinó a favor de Chelsea por el autogol del volante colombiano Richard Ríos a los 18 minutos. Chelsea acabó con 10 hombres tras la expulsión de João Pedro cerca del final.

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó dos goles en la victoria 3-0 del Inter de Milán como local ante Slavia Praga. El Olympique de Marsella dio cuenta 4-0 del visitante Ajax. Y Atalanta remontó para vencer 2-1 a Club Brujas.

Mbappé sacude al Madrid

El Madrid, el equipo más laureado del torneo con sus 15 trofeos de campeón, viajó casi 6.500 kilómetros para jugar en la ciudad kazaja de Almaty, el primer partido en casa de Kairat en una Liga de Campeones.

El entusiasmo de los anfitriones se reflejó de inmediato. Dastan Satpayev exigió a Thibault Courtois después de apenas 13 segundos y Jorginho probando suerte un minuto después.

Mbappé puso las cosas en su lugar al convertir un penal a los 25 minutos después de que el portero Sherkhan Kalmurza derribó al atacante argentino Franco Mastantuono.

El astro francés también anotó a los 52 y 73 minutos para llegar a cinco tantos en dos partidos en esta edición de la Champions y totaliza 13 en todas las competiciones.

“Es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico en frente de la portería”, dijo el técnico Xabi Alonso. “El otro día en el derbi también marcó un gol espectacular. Necesitamos que florezca su calidad. No solo por los goles, por todo. Por su influencia. Puede hacer una temporada espectacular”.

Mbappé pudo marcar ntes del descanso, pero finalmente los visitantes parecieron contentos de dejar que el balón circulara sin forzar demasiado la iniciativa.

La segunda mitad comenzó en la misma línea hasta que Courtois sorprendió a la defensa local con un despeje largo y Mbappé elevó el balón sobre Kalmurza para su segundo gol.

Mbappé falló lo que parecía una oportunidad sencilla para su tripleta después de que Vinícius Júnior le dejara el balón servido a los 58.

Kairat podría haberse metido en el partido cuando Dani Ceballos fue penalizado por una aparente falta sobre Valery Gromyko, pero el árbitro Marco Guida cambió de opinión después de revisar el VAR.

Arda Güler asistió a Mbappé para su tercer gol y el suplente Eduardo Camavinga anotó su primer gol en la competición diez minutos después, antes de que el también suplente Brahim Díaz completara la goleada en el tiempo de descuento.