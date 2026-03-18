Fortalecen Barra de Abogados e ICEST lazos para próximo convenio de colaboración

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y académico en el ámbito jurídico de la región, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, Presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una reunión de trabajo con la Dra. Viviana Guajardo, Directora del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST).

​Durante el encuentro, ambos titulares discutieron las bases de lo que será un importante convenio de colaboración entre ambas instituciones. Esta alianza estratégica busca generar beneficios mutuos que impacten positivamente tanto en la actualización de los profesionales del derecho como en la formación de los estudiantes de la localidad.

​Al respecto, Miranda Niño destacó la importancia de sumar esfuerzos con instituciones de prestigio como el ICEST para elevar los estándares de la práctica legal y ofrecer nuevas oportunidades de capacitación para los integrantes de la Barra.

​Se informó que los detalles finales del acuerdo están siendo afinados y que la firma oficial del convenio se llevará a cabo próximamente.

​Se invita a la comunidad jurídica y al público interesado a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los pormenores y beneficios que se derivarán de esta nueva alianza académica y profesional.