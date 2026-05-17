Fortalece Taiwán compras militares ante dudas de respaldo estadounidense

ARCHIVO – En la imagen, publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán, el presidente Lai Ching-te habla en una conferencia de prensa sobre “la Sociedad Taiwán-Estados Unidos para la Prosperidad Económica” en Taipéi, Taiwán el 3 de febrero de 2026. (Oficina Presidencial de Taiwán vía AP, Archivo)

ARCHIVO – En la imagen, publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán, el presidente Lai Ching-te habla en una conferencia de prensa sobre “la Sociedad Taiwán-Estados Unidos para la Prosperidad Económica” en Taipéi, Taiwán el 3 de febrero de 2026. (Oficina Presidencial de Taiwán vía AP, Archivo)

TAIPÉI, Taiwán.- El presidente de Taiwán subrayó el domingo que las compras de armas a Estados Unidos son “el disuasivo más importante” frente a los conflictos y la inestabilidad regionales, después de que el presidente Donald Trump pusiera en duda el apoyo continuado de Washington a la isla autónoma.

Las ventas de armas de Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad entre ambas partes no solo están regidas por la ley, sino que también son un catalizador para la paz y la estabilidad regionales, afirmó el presidente Lai Ching-te en un comunicado.

“Agradecemos al presidente Trump su apoyo continuado a la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán desde su primer mandato, incluido el aumento continuo de la escala y el monto de las ventas de armas a Taiwán”, declaró Lai.

Su declaración se produjo días después de que Trump planteara dudas sobre su disposición a seguir vendiendo armas a Taiwán, la democracia insular que China reclama como provincia separatista a ser tomada por la fuerza si fuera necesario.

Estados Unidos, al igual que todos los países que mantienen vínculos formales con China, no reconoce a Taiwán como país, pero ha sido el principal respaldo de la isla y su mayor proveedor de armas. Washington está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse y considera que cualquier amenaza contra la isla es un asunto de grave preocupación.

Trump provoca controversia con comentario de “ficha de negociación”

Trump ya aprobó en diciembre un paquete de armas récord de 11.000 millones de dólares para Taiwán, que incluye misiles, drones, sistemas de artillería y software militar.

En una entrevista emitida el viernes en Fox News, justo cuando Trump concluía una visita a China, señaló que aún no ha dado luz verde a un nuevo paquete de armas de 14.000 millones de dólares para Taiwán y que eso “depende de China”.

Añadió: “Francamente, es una ficha de negociación muy buena para nosotros”.

Sus comentarios generaron preocupación en la isla, inquietud que el gobierno taiwanés ha intentado disipar, al señalar que la política oficial de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado.

“Taiwán no provocará ni intensificará el conflicto, pero tampoco renunciará a su soberanía y dignidad nacionales, ni a su modo de vida democrático y libre, bajo presión”, indicó Lai en su comunicado, calificando a China como “la amenaza raíz de la paz y la estabilidad regionales e intentar cambiar el statu quo”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, elogió la declaración de Lai y declaró: “Me pareció algo razonable para el líder allí decir”. Johnson dijo el domingo en Fox News: “China no puede simplemente ir y apoderarse de tierras, y nosotros vamos a mantenernos firmes y resueltos en eso. Sé que el Congreso lo hará”.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó el domingo en “This Week with George Stephanopoulos” de ABC que el Trump está “considerando cómo avanzar” con las ventas de armas a Taiwán, y señaló que presidentes estadounidenses anteriores habían pausado las ventas en el pasado y que Trump tendrá que sopesar muchos factores. “Cuando el presidente toma una decisión sobre seguridad nacional, en realidad se basa primero en las necesidades de seguridad estadounidenses”, señaló Greer.

China presentó a Taiwán como “el asunto más importante en las relaciones China-Estados Unidos” durante las recientes conversaciones del presidente chino Xi Jinping con Trump.

En una de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha, Xi advirtió a Trump el jueves sobre “choques e incluso conflictos” si el asunto de Taiwán no se manejaba adecuadamente.

China y Taiwán han sido gobernados por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.