Forever Young conquista el Clásico de la Copa de Criadores y da triunfo histórico a Japón

El potro, montado por Ryusei Sakai, superó al campeón Sierra Leone y alcanzó ganancias superiores a 19 millones de dólares en su destacada trayectoria

Ryusei Sakai (5) monta a Forever Young, que gana el Clásico de la Copa de Criadores el sábado 1 de noviembre de 2025, en Del Mar, California (AP Foto/Gregory Bull)

DEL MAR, California.- Forever Young superó el sábado al campeón defensor Sierra Leone por medio cuerpo para ganar el Clásico de la Copa de Criadores, dotado con una bolsa de 7 millones de dólares en Del Mar, lo que otorgó a Japón una victoria en la carrera que más dinero reparte en América del Norte.

Montado por Ryusei Sakai, Forever Young corrió una milla y un cuarto 2:00.19 minutos y pagó 9 dólares a primer lugar, en una carrera a la que llegó con pronósticos de 7-2. El potro fue tercero en el Clásico del año pasado detrás de Sierra Leone y Fierceness.

La carrera perdió a Sovereignty, ganador del Derbi de Kentucky. El potro fue retirado después de presentar fiebre a principios de la semana.

El entrenador Yoshito Yahagi obtuvo su tercera victoria en la Copa, mientras que Sakai reclamó su primera.

“Forever Young es un caballo increíble”, afirmó Yahagi.

Fierceness fue tercero y Journalism, el ganador del Preakness fue cuarto. Mindframe terminó quinto, seguido por Baeza, Nevada Beach, Antiquarian y Contrary Thinking.

Forever Young aumentó sus ganancias a 19.358.590 dólares en su trayectoria, con diez victorias en 13 salidas.

En las otras carreras del sábado:

— Ethical Diamond, criado en Irlanda, ganó el Turf de 5 millones de dólares por un cuerpo y un cuatro, y pagó 57,40 dólares.

—-Bentornato logró una victoria por dos cuerpos en el Sprint de 2 millones después de terminar segundo el año pasado. El boricua Irad Ortiz Jr. obtuvo su segunda victoria en la Copa duraante la jornada y la 23ª en su carrera.

— Scylla ganó el Distaff de 2 millones por cinco cuerpos para el entrenador Bill Mott, miembro del Salón de la Fama.

— Notable Speech, criado en Gran Bretaña, ganó la carrera Mile de 2 millones por un cuerpo y medio. Corrió la distancia en el césped en 1:33.66 minutos. Fue la cuarta vez que el entrenador Charlie Appleby y el jockey William Buick se unieron para ganar la carrera.

— Gezora ganó el Filly & Mare Turf de 2 millones y pagó 20,20 al ganar con probabilidades de 9-1.

— Splendora superó a su compañera de establo favorita Hope Road en la parte superior de la recta final para una victoria por cuatro cuerpos en el Filly & Mare Sprint de 1 millón. El entrenador Bob Baffert obtuvo su 20ª victoria en su carrera dentro de la Copa.

— Nysos mantuvo a raya a su compañero de establo Citizen Bull por una cabeza para ganar el Dirt Mile de 1 millón, dando a Baffert el 1-2. La 21ª victoria en la Copa de su carrera para el entrenador del Salón de la Fama lo puso en un empate por el liderazgo histórico con el irlandés Aidan O’Brien.

— Shisospicy ganó el Turf Sprint de 1 millón por dos cuerpos, montado por Ortiz.